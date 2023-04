“No sé por qué está esta intención de negarle a las personas el poder estar presentes en la audiencia, inclusive intentaron a los medios de comunicación negarles la entrada, fue vergonzoso cómo los hicieron pelear por un lugar para entrar, los pusieron a rifarse a los lugares para poder entrar a la audiencia, me pareció vergonzoso, denigrante”, señaló.

La presidenta del colectivo feminista indicó que es difícil procesar los presuntos motivos de la acusada, quien no habla español, para cometer tal acto, como la falta de recursos básicos.

“Lo leímos en medios, nosotras no nos consta tal dicho porque no estuvimos en la audiencia, no nos permitieron entrar pero todo eso nos duele, nos preocupa mucho que sea insuficiente la actuación que haya, los esfuerzos institucionales que haya para atender a la niñez”, comentó Rocío Avendaño.