Cuestiona Gobernadora motivos de agricultores para manifestarse en Sinaloa

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, cuestionó los motivos de los agricultores que convocaron a tomar casetas en el Estado, al señalar que el Gobierno estatal ha cumplido con los acuerdos establecidos con el sector maicero.

Afirmó que desde el pasado 28 de mayo comenzó la entrega del apoyo extraordinario de 400 pesos por tonelada de maíz para productores sinaloenses, por lo que sostuvo que quienes acudan a las ventanillas del Gobierno del Estado serán atendidos y recibirán el pago correspondiente.

“¿Por qué van a tomar casetas?”, expresó la Gobernadora al referirse a las movilizaciones anunciadas por agricultores en distintos puntos de la entidad.

Indicó que conforme algunos productores avanzan con las cosechas y el levantamiento de sus siembras, también avanza el proceso para la dispersión de los apoyos comprometidos por el Estado.

“Nosotros como Gobierno del Estado no hemos incumplido con los acuerdos que tenemos con los agricultores del Estado de Sinaloa y lo vamos a seguir cumpliendo”, declaró.

Bonilla Valverde agregó que existe buena comunicación con el Gobierno federal y con la Secretaría de Agricultura para dar seguimiento a los acuerdos relacionados con el sector agrícola.