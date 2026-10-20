Cuestiona Movimiento Ciudadano cifras de feminicidios en Sinaloa y exige transparencia

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio “Pío” Esquer Peiro, exigió al Gobierno de Sinaloa transparentar las cifras de feminicidios y explicar qué acciones realiza para frenar los asesinatos de mujeres y garantizar justicia a las víctimas.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado difundidas en medios de comunicación, entre enero y septiembre de 2026 fueron asesinadas 115 mujeres en Sinaloa: 99 casos clasificados como feminicidio y 16 como homicidio doloso de mujer.

Además, un reporte posterior señala que septiembre cerró con 23 feminicidios, por lo que Esquer cuestionó las diferencias entre los cortes estadísticos y pidió a las autoridades aclarar qué registros fueron actualizados, qué casos se incorporaron y cuál es la cifra definitiva.

“No son cifras, son mujeres asesinadas. Cada caso representa una vida perdida y una exigencia de justicia que las autoridades no pueden ignorar”, sostuvo.

El dirigente de Movimiento Ciudadano señaló que, ante la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa, no basta con anunciar operativos, detenciones o acciones gubernamentales, sino que se requieren resultados que se reflejen en la seguridad de la población y, particularmente, en la protección de las mujeres.

“Si el Gobierno de Morena habla de avances, que presente los datos completos y demuestre resultados. La transparencia exige claridad; la justicia exige investigaciones que lleguen hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Esquer Peiro consideró que el combate a los feminicidios requiere medidas de prevención, protección oportuna para mujeres amenazadas, atención integral a las víctimas y coordinación efectiva entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Por ello, exigió que las autoridades publiquen información actualizada y desglosada por municipio sobre feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, medidas de protección, investigaciones en curso, procesos judiciales y sentencias.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano sostuvo que la violencia contra las mujeres no puede atenderse únicamente con discursos y demandó respuestas institucionales que permitan conocer los avances en la prevención de los asesinatos y el acceso a la justicia.