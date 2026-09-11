$!Cuestiona oposición nuevo préstamo por mil 100 millones para el Gobierno del Estado

El Gobierno de Sinaloa contrató un nuevo préstamo por mil 100 millones de pesos, pero hasta el momento el Congreso del Estado no tiene información sobre para qué serán utilizados estos recursos, señalaron Diputadas del PRI y PAN.
La coordinadora de la bancada priista, Irma Moreno Ovalles, indicó que, de acuerdo con la información que ha trascendido, el financiamiento habría sido contratado con dos instituciones bancarias: una por 550 millones de pesos y otra por el monto restante.
La Legisladora señaló que, al tratarse de un crédito de corto plazo que deberá liquidarse antes de julio de 2027, el Ejecutivo estatal no necesita solicitar la autorización del Congreso para contratarlo.
Sin embargo, dijo que el hecho de que no requiera aval del Poder Legislativo no significa que no deban existir explicaciones sobre el manejo de los recursos.
“Aquí lo grave es por qué se está pidiendo otro préstamo y para qué es. Claro que hay muchas necesidades y se necesitan obras, pero necesitamos también el recurso para lo urgente, no para una obra que ahorita nadie está pidiendo”, señaló.
La Diputada del PAN, Roxana Rubio Valdez, puntualizó que hasta ahora el Congreso no ha recibido una notificación oficial sobre el destino que tendrá este nuevo financiamiento.
“De verdad que a nosotros no nos han dicho absolutamente nada, porque no pasa por el Congreso y, mientras no pase, no nos ocupan. Incluso quiero ver si ahora que hay Junta de Coordinación Política nos dan una explicación”, destacó.
Ambas legisladoras también hicieron referencia a las perspectivas económicas negativas que algunas calificadoras han emitido sobre Sinaloa, en un contexto marcado por los compromisos financieros y los créditos contratados por el Estado.
Mientras el Gobierno estatal dispone de este nuevo financiamiento, las diputadas de oposición cuestionan que hasta ahora no se haya informado públicamente cuál será el destino de los mil 100 millones de pesos.