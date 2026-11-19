La Diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Roxana Rubio Valdez, cuestionó los resultados del programa de bicicletas eléctricas Bixie, implementado por el Ayuntamiento de Culiacán, al señalar que, pese a la inversión de casi 7 millones de pesos, el proyecto registra poca actividad después de cuatro años.
Indicó que el municipio adquirió 155 bicicletas por un monto de 6 millones 952 mil pesos.
Sin embargo, datos difundidos en medios de comunicación señalan que durante ocho meses de operación se contabilizaron apenas mil 861 viajes, solo 120 bicicletas estaban activas y de las 16 estaciones proyectadas únicamente cinco funcionaban.
Rubio Valdez también cuestionó que el propio Ayuntamiento haya reconocido que no cuenta con indicadores para medir los resultados del programa, por lo que consideró necesario que se explique cuál ha sido el beneficio de la inversión.
“El Ayuntamiento tiene casi 7 millones de pesos encadenados, porque quienes vivimos en Culiacán hemos visto que las bicicletas están encadenadas y no se les ha dado uso”, expresó.
La Diputada sostuvo que el caso refleja la falta de capacidad para administrar los recursos públicos y dar respuesta a las necesidades de la población.
“Se necesita gente que sepa administrar, que tenga capacidad para resolver y que dé resultados. En Culiacán estamos viendo las consecuencias de no tener servidores públicos a la altura de su responsabilidad”, manifestó.
La coordinadora del PAN pidió al Ayuntamiento de Culiacán informar qué resultados ha generado el programa Bixie y quién se hará responsable de los recursos destinados a su operación.
Insistió en que se debe transparentar el uso del dinero público, al señalar que se trata de recursos de la ciudadanía.