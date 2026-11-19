La Diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Roxana Rubio Valdez, cuestionó los resultados del programa de bicicletas eléctricas Bixie, implementado por el Ayuntamiento de Culiacán, al señalar que, pese a la inversión de casi 7 millones de pesos, el proyecto registra poca actividad después de cuatro años.

Indicó que el municipio adquirió 155 bicicletas por un monto de 6 millones 952 mil pesos.

Sin embargo, datos difundidos en medios de comunicación señalan que durante ocho meses de operación se contabilizaron apenas mil 861 viajes, solo 120 bicicletas estaban activas y de las 16 estaciones proyectadas únicamente cinco funcionaban.

Rubio Valdez también cuestionó que el propio Ayuntamiento haya reconocido que no cuenta con indicadores para medir los resultados del programa, por lo que consideró necesario que se explique cuál ha sido el beneficio de la inversión.