Cuestiona regidora priista al Alcalde de Culiacán por crisis de inseguridad y falta de resultados

Enseguida, señaló que el seguimiento ciudadano a las acciones municipales ha dejado una percepción negativa.

“Es momento de dar la respuesta a la gente, sí. Y rendir cuentas a un año de gobierno es una muy buena manera de empezar”, expresó la regidora al iniciar su posicionamiento.

CULIACÁN._ Durante la sesión de Cabildo de este miércoles, la regidora priista Erika Sánchez Martínez lanzó una crítica a la administración del Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, a quien acusó de encabezar un gobierno que no ha dado respuesta a la ciudadanía frente a la crisis de violencia e inseguridad que enfrenta la capital sinaloense.

Sánchez Martínez cuestionó el manejo del Ayuntamiento ante los problemas de seguridad pública y acusó al Presidente Municipal de maquillar cifras.

“Gobernar, Presidente, no es administrar el silencio ni esconder los problemas o las problemáticas de esta ciudad detrás de eventos de ocasión y cifras maquilladas. Gobernar es dar la cara en los momentos difíciles. Y la realidad es que Culiacán vive con miedo, vive con impunidad, con calles sin seguridad y con familias que han perdido la fe en su gobierno”, dijo.

La regidora sostuvo que la responsabilidad del Gobierno municipal debe centrarse en las víctimas y la ciudadanía.

“Su obligación es con las madres que hoy no duermen por temor a que sus hijos no regresen, con los ciudadanos que pagan impuestos esperando servicios públicos de calidad. Protección, no excusas, ni justificaciones vacías”, mencionó.

En su intervención, la edil priista señaló que el propio Alcalde ha reconocido la gravedad del problema.

“Primer lugar en robo de vehículo, más de 4 mil en el último año, con pérdidas patrimoniales que ascienden a más de 2 mil millones de pesos. Primer lugar en feminicidios de niñas, de jóvenes, de mujeres como víctimas colaterales”, destacó.

También cuestionó la veracidad del informe de obras públicas del Ayuntamiento.

“El avance del programa de pavimentación no es el mejor. El avance es de un 10 por ciento que corresponde a 105 calles”, afirmó.

“En estas cuentas mañosamente presentadas para este informe están agarrando 18 calles de la administración anterior. Nosotros estamos aquí para rendir cuentas por un año de gobierno, del 31 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2025”.

Asimismo, la regidora aseguró que el grueso de los recursos anunciados en el informe municipal corresponden a inversión estatal.

“Se anuncian 689 millones de pesos en pavimentación y obras públicas. Lo que no dicen es que el grueso de ese recurso no corresponde a este informe municipal, tuvieron que endeudar a Sinaloa con 2 mil 400 millones de pesos”, criticó.

Sánchez Martínez criticó que las peticiones ciudadanas en los cabildos abiertos no han recibido atención.

“Tenemos un gobierno que teme escuchar a la sociedad, que simula cercanía y atención. En cuatro de seis sesiones de Cabildo abierto que debimos haber tenido, el grueso de todas las solicitudes no ha tenido respuesta”, lamentó.

En su mensaje final, la regidora hizo un llamado a ejercer un gobierno con liderazgo y compromiso social.

“Culiacán necesita lo que no ha tenido en este último año: necesita liderazgo y compromiso social. ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde ha estado su voz cuando Culiacán más los ha necesitado?”, dijo.

“La historia va a ser implacable con los que hicieron lo correcto, con los que no hicieron lo correcto y con los que no hicieron nada cuando Culiacán, en el peor momento de su historia, necesitó de un gobierno responsable, honesto, transparente y congruente”.