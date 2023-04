“No conozco, no puedo leer sus intenciones”.

“Con lo que respecta al Estado es falso eso de que haya una orden de aprehensión, entiendo que ni hay razón para ello. En el Estado no hay una autoridad que haya solicitado o emitido”, sostuvo.

Rocha Moya señaló que, desde el ámbito estatal, no existe una orden de aprehensión en contra de Madueña Molina.

Al respecto de la existencia del operativo para detener a Madueña Molina, el Mandatario estatal mencionó que no es de su competencia el determinar si sucedió o no.

“Eso ya no me corresponde a mí, yo no sé si es falso o es inventado”, mencionó.

La noche del 31 de marzo, personas que se identificaron como funcionarios policiales de los tres órdenes de gobierno abordaron a Madueña Molina en su domicilio particular, supuestamente para concretar una orden de aprehensión en su contra, según narró en una solicitud de amparo presentada por Madueña Molina.