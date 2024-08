Ambos funcionarios llegaron a la estructura de la Fiscalía de Sinaloa bajo la administración de Sara Bruna Quiñónez Estrada, ex Fiscal General, a quien acompañaron hasta su renuncia, el 16 de agosto, luego de que la Fiscalía General de la República detectó inconsistencias en la investigación local por el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el 25 de julio. Ahora los dos vicefiscales aspiran a suceder a Sara Bruna.

“Claudia, ¿qué hubieras hecho diferente en el caso que lleva a la renuncia de Sara?”, preguntó una consejera.

“La decisión de la renuncia de la maestra Sara Bruna fue una decisión propia, la cual respeto. En mi opinión es una persona inteligente, honorable, tiene mis respetos, y las decisiones que tomó se hicieron o iniciaron desde un reporte, una declaración de un testigo presencial de los hechos”, respondió Sánchez Kondo.

Después de unos minutos, en los que se describió como una servidora preocupada por mejorar la atención a víctimas, otro consejero retomó el cuestionamiento sobre el caso de Cuén Ojeda.

Ante la insistencia, la vicefiscal de la zona centro repitió el proceso de cómo se integró el expediente, y subrayó la idea de que se formó en torno a una declaración del testigo presencial.

“¿Qué hubiera hecho diferente en este supuesto? El camino es el mismo, la operatividad es la misma, aquí ante la pregunta de qué hubiera hecho diferente, es mantener la comunicación directa con los operadores que están realizando el trabajo en el hecho, en ese preciso momento”, contestó.

Más adelante, llegó el turno de Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general, a quien cuestionó sobre el mismo el coordinador general del CESP, Miguel Calderón Quevedo.

“Para nadie es un secreto que la comparecencia en particular de usted, trae una inquietud ciudadana que tiene que ver con los acontecimientos de la muerte de Melesio Cuén. Entonces estamos obligados a preguntarle qué rodea a ese entorno, qué sabe usted, posiblemente haya un riesgo de que salga imputado por la FGR que está cuestionando la investigación de la FGE, ¿cuál es su respuesta?”.

Dámaso defendió que el móvil de un presunto intento de robo de vehículo no es una versión propiamente elaborada por la Fiscalía de Sinaloa, sino que estuvo respaldada en el testigo presencial del hecho, el cual consideraron como el elemento de mayor peso en la investigación.

Por otro lado, descartó cualquier posibilidad de que sea señalado como imputado por la autoridad federal, ya que, aseguró, no hubo ninguna omisión en los actos de investigación de la FGE.

“Nunca ha sido una versión de la Fiscal, es un tema que todavía forma parte de la investigación. El trabajo que se hizo por el personal a cargo, que es responsable de su trabajo, es dar seguimiento e ir realizando los actos que correspondían realizar conforme a la información que se tenía”, aseguró el Vicefiscal.

“Hasta ahorita no tenemos nosotros en la Fiscalía una condición para decir, se hablan de anomalías, es una versión que se dan en los medios, las respetamos, pero vamos a atender la secrecía y la reserva. Y no, no considero que haya motivo”, asentó Castro Saavedra.

La investigación por la muerte de Cuén se llevó a la Fiscalía de la República, luego de una petición pública que hizo el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para garantizar imparcialidad en las indagatorias.

Un par de días de que se atrajo el caso por la Federación, el Ministerio Público federal difundió una lista de negligencias criminalísticas que cometió la Fiscalía del Estado, como permitir la incineración del cuerpo de Melesio Cuén, o la falta de peritaje en la batea o caja de la camioneta en la que le habrían agredido, incluso cuando esta tenía rastros de sangre humana.