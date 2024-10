El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional cuestionó la presencia de los cuerpos de seguridad federal en Culiacán, pues aseguran que pese al constante reforzamiento por parte del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, esta no se percibe en las calles de la capital.

El coordinador, Bernardino Antelo Esper, criticó que no hay certeza ni claridad respecto a la actuación de los elementos de seguridad federal en el municipio.

“La verdad que nos preocupa que no los vemos en las calles, nos hablan de cientos, de miles de elementos que llegan, helicópteros, aviones, tanques y tanta cosa, y realmente, quien circula por Culiacán se da cuenta que no están en Culiacán. No sabemos dónde están, no sabemos qué están haciendo.

“¿Dónde están y qué están haciendo? Con todo respeto lo decimos, de verdad, si están viniendo a Culiacán, si están viniendo a Sinaloa, ojalá podamos verlos patrullando en las calles, ojalá podamos verlos en las escuelas, en los hospitales, en los centros de trabajo, en las áreas donde hay más conglomeración de población, como los centros comerciales, las tiendas de autoservicio, en donde la gente vaya a hacer la vida diaria, el día a día”, dijo el Diputado priista.

Refirió que es necesario que las autoridades emitan informes en los que expongan resultados del despliegue de los cuerpos federales en la entidad.

En ese sentido, señaló que el número de homicidios, así como otros delitos registrados durante el último mes y medio en Sinaloa, demuestran que la estrategia implementada hasta el momento no funciona.

“Urge que nos pasen un informe, qué es lo que están haciendo, porque no los vemos en las calles, los resultados no van en el sentido correcto, los números son números, aquí no hay un argumento de porque son de un color o de otro color, los números son números, y los números dicen que cada día que despertamos en este estado hay más muertos, hay más secuestros, hay más robos, hay más acontecimientos violentos, y eso únicamente dice que lo que están haciendo no está funcionando”.

“Sinaloa no tiene un rumbo, ni en el aspecto económico, ni en el aspecto de la cuestión del tejido social, no vamos hacia ninguna parte, más allá de los programas del Gobierno federal que por ahí están”, manifestó Antelo Esper.

Sus compañeras de grupo enfatizaron la falta de protocolos y vigilancia para puntos claves en la ciudad, como son los hospitales o las instalaciones de la Cruz Roja.

“No se ha hecho una estrategia específica para los hospitales, para la Cruz Roja, ya vimos en los medios de comunicación también que hace dos, tres días, también hubo un problema en la Cruz Roja de Leya Solano, estuvo cerrada 24 horas.

“No solo es a quienes hay que resguardar su salud y cuidarla, sino también a los médicos, darles esa certeza, y a quienes estén pasando por un mal momento”, apuntó la Diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles.

Por su parte, Paola Gárate Valenzuela, afirmó que tampoco hay voluntad de parte del Estado para afrontar y combatir la ola de inseguridad en Sinaloa, pues no existe apertura para trabajar en conjunto con la sociedad civil en busca de soluciones.

“Hemos captado el interés de la sociedad civil, también de los diferentes organismos, cámaras empresariales, el sector productivo, todas las áreas que están deseosas de ser tomadas en cuenta en coadyuvar en la restauración del orden y de la paz social, pero requieren la voluntad expresa, Gobierno que no combate al crimen, es un Gobierno cómplice, y lo vemos en estos momentos”, expresó.