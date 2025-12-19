$!Culiacán aplicará multas y arrestos por venta, traslado y uso de pirotecnia

Las personas que sean detectadas vendiendo, trasladando o distribuyendo pirotecnia en Culiacán enfrentarán multas económicas y arrestos obligatorios, advirtió el coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, en el marco del operativo decembrino, “En Culiacán Evitamos la Pirotecnia, No es un Juego, es un Arma y es Letal”, para inhibir el uso de artefactos elaborados con pólvora. De acuerdo con el funcionario, quienes comercialicen o trasladen pirotecnia sin permiso pueden ser sancionados con multas de hasta 5 mil 657 pesos, además de 12 horas de arresto obligatorio, conforme al Bando de Policía, Gobierno y Justicia Cívica del municipio.





Mientras que las personas que detonen o manipulen pirotecnia sin autorización serán acreedoras a una multa de mil 131 pesos y a un arresto administrativo de hasta 16 horas. Bill Mendoza precisó que las acciones de vigilancia se mantienen de manera coordinada entre autoridades municipales, estatales y federales, con recorridos en tianguis, comercios y distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de detectar y retirar estos productos antes de que lleguen a los hogares.





En los operativos participan elementos de Protección Civil, Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento, Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de la Defensa Nacional. “Mejor festejamos sin pirotecnia durante las fiestas decembrinas, y evitemos accidentes lamentables, y poner en riesgo a nuestras familias”, sostuvo.