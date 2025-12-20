Culiacán apostará por red de videovigilancia en el Centro y escuelas en 2026

El Ayuntamiento de Culiacán invertirá en un sistema de videovigilancia en el primer cuadro de la ciudad y en planteles educativos de todos los niveles, como parte de una estrategia de seguridad que irá acompañada de la contratación de 400 nuevos policías a partir de 2026, informó el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

Tras la aprobación del proyecto de Presupuesto 2026 en Cabildo, el primer edil explicó que uno de los proyectos prioritarios será la creación de un “ecosistema de videovigilancia” en la zona centro de Culiacán, que contempla la instalación de cámaras en todas las esquinas, con cobertura de 360 grados, así como botones de auxilio en los principales cruces.

Este esquema, dijo, permitirá mejorar la prevención del delito, fortalecer la proximidad con la ciudadanía y reducir los tiempos de respuesta ante cualquier incidente.

“... oportunidad de estar observando, pero también cuando suceda algo en todos los cruces de la zona centro, el primer cuadro de Culiacán, en estos mismos postes, un botón de auxilio para hacer el reporte y que suene la alarma”, apuntó.

El alcalde señaló que un segundo proyecto de características similares se aplicará en planteles educativos, desde nivel preescolar hasta bachillerato.

Indicó que el objetivo no es únicamente reforzar la seguridad escolar, sino también contar con mecanismos de monitoreo ante contingencias como incendios o sismos, fenómenos que, recordó, ya se han presentado recientemente en la capital sinaloense.

“El segundo punto que en las mismas características de ecosistema va a ser para planteles educativos desde el preescolar hasta bachillerato. Tener la oportunidad y no solamente desde la lógica de seguridad, también para cualquier situación de riesgo, un incendio, un sismo que ya vimos ahora en verano que sí tiembla aquí en Culiacán”.

Para que estos proyectos operen de manera efectiva, el edil subrayó la necesidad de incrementar el número de elementos policiales.

Actualmente, dijo, Culiacán cuenta con alrededor de mil policías, cifra por debajo de la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, que establece un promedio de 1.8 policías por cada mil habitantes.

En ese sentido, anunció que a partir del 2 de enero se abrirá la convocatoria para incorporar a 400 nuevos policías a la Universidad de la Policía, quienes se sumarían a la corporación durante 2026.

Agregó que para 2027 se prevé una segunda convocatoria por un número similar de elementos, con la intención de abatir el rezago histórico en materia de seguridad.

“¿Cuántos vamos a contratar en 2026? 400 más.

¿Cuántos vamos a volver a convocar a contratación para el 2027? Otros 400 para efecto, que cuando nos vayamos nosotros dejemos abatido y atendido el rezago y dejemos a la policía donde debemos de tener”.

Gámez Mendívil adelantó que los proyectos de videovigilancia comenzarán a construirse desde enero mediante mesas de diálogo con comerciantes, usuarios del centro, familias y autoridades educativas, con el objetivo de que su implementación inicie durante el primer trimestre de 2026 y se haga bajo una lógica de participación ciudadana.

“Todo esto lo vamos a empezar a trabajar a partir de enero con unas mesas de diálogo, con los locatarios del centro, con los mismos usuarios del centro, las familias que todo el día van y vienen al trabajo, a la escuela, al mercado, etcétera, pero también con los planteles educativos, porque necesitamos construir esto desde una lógica de participación de todas en Culiacán”.

“Iniciamos a partir de los primeros días de enero, pero para empezar a realizarlo el primer trimestre de 2026”, aseguró.