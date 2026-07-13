Culiacán apuesta por el turismo local y la seguridad durante este verano

Culiacán se prepara para recibir la temporada vacacional de verano priorizando actividades para las familias que permanecen en la ciudad y reforzando las medidas de seguridad en los puntos de mayor afluencia.

La directora de Turismo Municipal, Adalay Montoya Castro, recordó que históricamente la ciudad es reconocida como un centro de turismo de negocios y busca dinamizar la oferta recreativa durante estos meses de disminución turística con recorridos turísticos.

“Culiacán, más que un espacio de turismo recreativo, es turismo de negocios, entonces esta temporada es un poquito más tranquila, pero sí nos estamos enfocando en que haya algunas actividades”, informó Montoya Castro.

Señaló que las poblaciones de Imala y Tacuichamona se mantienen como los destinos predilectos de la población debido a su oferta gastronómica, aguas termales y riqueza cultural.

Para facilitar el acceso, el programa de transporte turístico municipal opera recorridos dominicales alternados entre estos dos puntos.

Destacó la respuesta positiva de la población a estos programas e invitó a la ciudadanía a seguir las plataformas digitales oficiales para conocer la agenda de eventos y las salidas especiales que se programan periódicamente hacia otros puntos del Municipio.

También señaló que se ha puesto especial atención en el mantenimiento de espacios naturales como las Cascadas de San Antonio, donde se realizan labores de limpieza y desmonte para garantizar que el senderismo se realice en condiciones óptimas.

“Nosotros llevamos ya varios meses trabajando muy de la mano en mesas de seguridad con todos los niveles de Gobierno”, señaló.

Esta coordinación permite el monitoreo constante de las rutas turísticas, asegurando que los trayectos hacia las diversas comunidades sean tranquilos para los visitantes.

Entre las principales atracciones para el próximo mes destaca la organización de un festival dedicado al raspado, programado para el 16 de agosto.

Este evento busca reunir a miles de personas en un ambiente festivo y tradicional.