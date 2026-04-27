$!Culiacán apuesta por la educación y bienestar animal; aprueban nuevos bachilleratos y obras para 2026

En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura educativa y social del municipio, el Cabildo de Culiacán aprobó en sesión de Cabildo la donación de terrenos para la construcción de nuevos planteles de bachillerato y avances significativos para la creación de una Unidad de Bienestar Animal.
La sesión, encabezada por el secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, en representación de la agenda del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, resultó en acuerdos estratégicos que buscan ampliar la oferta de educación media superior a través de los planteles denominados ‘Margarita Maza’.
El Pleno autorizó formalmente la donación de cuatro predios propiedad del municipio a favor de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Estos nuevos espacios educativos se ubicarán estratégicamente en los fraccionamientos Los Ángeles, Villa del Roble, Alturas del Sur y Villa del Real.
En el ámbito social, se dio luz verde a un Convenio de Dación en Pago entre el Ayuntamiento y la empresa FINCASIR S.A.
Este acuerdo está vinculado directamente con la construcción de la Unidad de Bienestar Animal, un proyecto diseñado para fomentar una cultura de respeto, protección y atención integral hacia los animales en la capital sinaloense.
Finalmente, los regidores aprobaron el Programa Anual de Obras 2026 y este plan rector contempla una serie de acciones enfocadas en resolver las necesidades más urgentes de las colonias y sindicaturas, priorizando la infraestructura urbana y la rehabilitación de los espacios públicos para el beneficio directo de la ciudadanía.