Culiacán avanza en inclusión de personas con discapacidad intelectual

En el camino hacia una sociedad plenamente incluyente, la capital sinaloense muestra signos de mayor apertura educativa y laboral, aunque el reto principal sigue siendo la sensibilización técnica y el fomento a la independencia desde el seno familiar.

Alba Elena Cossío Encinas, directora de relaciones públicas de la organización, informó que dentro de la organización Emplea-M con Causa, si bien se atienden diversas condiciones como la visual y auditiva, la gran mayoría de los integrantes presentan discapacidad intelectual en distintos grados, incluyendo el síndrome de Down.

“Hay de todas las discapacidades, tenemos visual, pero los muchachos que más hay son con discapacidad intelectual de diferentes grados”, señaló Cossío Encinas.

También señalan que, en décadas pasadas, las oportunidades de estudio eran prácticamente nulas para personas con estas condiciones.

Un caso representativo en la institución es el de Karlita, quien a sus 55 años con síndrome de Down, vivió una época sin la apertura educativa que hoy, paulatinamente, se empieza a observar en las instituciones.

“Antes no había la oportunidad para que estudiaran ellos y ahorita sí hay más apertura en educación”, destacó.

Durante las actividades de la asociación, subrayó que este cambio ha permitido que más jóvenes se desarrollen en entornos escolares ordinarios.

A pesar de los pasos dados, la falta de sensibilidad y de conocimiento profundo sobre las diversas discapacidades persiste en la ciudadanía general y, ante este panorama, Emplea-M con Causa realiza jornadas de sensibilización en escuelas y espacios públicos.

“Seguro que si todos conociéramos un poquito más acerca de la discapacidad, pues conociéramos más todos”, puntualizó.

De igual forma compartió que más allá de la infraestructura urbana o la apertura empresarial, el éxito de la integración radica en el apoyo desde el hogar y se ha hecho un énfasis especial en el llamado a los padres de familia para que, desde la infancia y juventud, impulsen la autonomía de sus hijos.

La educación brindada en casa y el esfuerzo por hacer a los jóvenes independientes son vistos como los motores principales para su éxito futuro.

Finalmente compartieron que el esfuerzo conjunto entre sociedad, instituciones y familia es lo que permitirá que la inclusión en Culiacán deje de ser un proceso lento para convertirse en una realidad cotidiana para quienes viven con una discapacidad.