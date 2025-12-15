Culiacán blindará seguridad con 450 millones de pesos extra y 400 nuevos policías

El presupuesto de Culiacán para el ejercicio fiscal 2026 experimentará un crecimiento de 450 millones de pesos adicionales, gracias a la asignación de participaciones federales, lo que permitirá a la administración municipal emprender una fuerte estrategia de seguridad que incluye la contratación de 400 nuevos policías.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, dio a conocer esta información después de una reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y la convocatoria para la contratación de los nuevos agentes municipales será lanzada a partir de enero.

Gámez Mendívil explicó que el incremento de 450 millones de pesos se suma a un presupuesto base de 5 mil millones de pesos, alcanzando un total poco mayor a los 5 mil 500 millones de pesos para 2026 y el incremento fue respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum a través de las participaciones federales.

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 será presentado este viernes durante una sesión de Cabildo.

“¿Qué vamos a hacer con esto? Atender uno de nuestros mayores retos y desafíos. Sabemos bien que la seguridad es el problema más grande que enfrentamos, un problema sentido y sufrido. Con base en ello, vamos a abrir una convocatoria para incorporar al menos 400 nuevos policías a la corporación municipal, y este recurso será destinado principalmente a ese objetivo”, subrayó Gámez Mendívil.

Los recursos adicionales permitirán la implementación de un ecosistema tecnológico de seguridad, que desarrollará sus dos primeros proyectos concretos en el corto plazo.

El primer proyecto incluye la instalación de un sistema integral de videovigilancia con botones de auxilio en toda la zona centro de la ciudad, este sistema está diseñado para cubrir todos los cruces y perímetros, garantizando un monitoreo constante.

El alcalde detalló que cualquier persona o comercio podrá activar un botón de auxilio ante cualquier incidente en cada esquina o cruce, aumentando así la capacidad operativa y de respuesta de la policía.

El segundo proyecto replicará este mismo esquema tecnológico incluyendo la videovigilancia y los botones de auxilio en todos los planteles educativos, abarcando desde el nivel preescolar hasta la educación media superior y superior.

Finalmente, la meta a largo plazo es que Culiacán se consolide al cierre de 2027 como una ciudad modelo en prevención del delito y seguimiento a infractores y para lograr los estándares internacionales de cobertura, la corporación municipal deberá estar fortalecida e integrada por mil 800 policías activos.

El anuncio del alcalde se realizó durante una entrevista con medios de comunicación en el marco de la ceremonia de destrucción de armamento llevada a cabo en la Novena Zona Militar, donde se inhabilitaron 922 armas, 316 cargadores y más de 190 mil municiones.

“A nosotros, en Culiacán, nos interesa mucho darle seguimiento a uno de los ejes prioritarios de la presidenta, que es la coordinación entre las instituciones públicas de seguridad, para seguir fortaleciendo el trabajo con las fuerzas federales y estatales. Nos interesa continuar por ese camino”, expresó.