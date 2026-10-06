Culiacán busca más turistas, pero prioriza recuperar el consumo local: Sedecom

El Ayuntamiento de Culiacán busca atraer más turistas y congresos a la ciudad, pero por ahora tiene como prioridad recuperar el movimiento de sus propios habitantes y con ello fortalecer el consumo local.

La Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, Janet Faviola Tostado Noriega, reconoció que la promoción turística que mantienen con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa ha ayudado a que Culiacán reciba visitantes, aunque todavía no en la cantidad que espera el Gobierno municipal.

“Claro, claro, claro. No como quisiéramos nosotros de un momento a otro”, respondió al ser cuestionada sobre los resultados de esta estrategia.

“Ahorita el objetivo está focalizado mucho en que la economía interna, el consumo interno, pues mantenga un cierto comportamiento positivo. Los retos, insisto, pues siguen siendo varios, pero ahorita por lo pronto, pues lo que estamos buscando nosotros es que la misma ciudadanía recobre esa movilidad porque eso nos va a permitir ir creciendo”.

Explicó que una de las apuestas para atraer visitantes es aprovechar la infraestructura que ya tiene la ciudad para recibir congresos y convenciones.

Para ello, el Ayuntamiento ha buscado acercamientos con colegios de profesionistas, con la intención de que propongan a Culiacán como sede de este tipo de encuentros.

Tostado Noriega señaló que desde el año pasado participan en la estrategia denominada Ciudad Destino, con Codesin, con la que buscan mostrar los atractivos y la identidad de la ciudad, entre ellos su gastronomía.

“Desde el año pasado traemos marca ciudad destino con Codesin, seguimos promoviendo nuestra ciudad como una ciudad que tiene un rico patrimonio inmaterial, como lo es la gastronomía”.

Como parte de esa promoción, durante los recientes festejos por el aniversario 495 de Culiacán se entregaron distintivos a restaurantes, chefs, cocineras y cocineros, con la intención de reconocerlos como parte del patrimonio gastronómico de la ciudad.