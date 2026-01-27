$!Culiacán busca ser nuevo polo de la Inteligencia Artificial con la iniciativa Culiacán.AI

“Vemos una oportunidad para que en Culiacán se adopte de una forma planeada la IA para que podamos generar mejores empleos, que podamos generar emprendimiento y que podamos transformar la competitividad de las empresas locales”, señaló Moreno González.

Hugo Moreno González, consejero y presidente del Codesin Zona Centro, destacó que la iniciativa se fundamenta en dos vías principales, que son generar atractividad y empleos de alto valor.

Este esfuerzo ciudadano busca que Culiacán adopte la Inteligencia Artificial de manera planeada y acelerada para enfrentar la pérdida reciente de empleos y potenciar el talento histórico de la región.

Con el firme objetivo de transformar la competitividad de las empresas locales y generar empleos de calidad, se presentó en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, la iniciativa Culiacán.AI.

La estrategia de Culiacán.AI no es un esfuerzo genérico, sino que se divide en tres ejes estratégicos diseñados para permear en todos los niveles de la sociedad, como aprender mediante convenios con universidades para integrar la IA en planes de estudio y la gestión de becas para capacitación en línea.

También emprender vinculando a emprendedores con mentores, inversionistas y proveedores tecnológicos globales como Amazon Web Services o Google y transformar, apoyando a las pequeñas y medianas empresas para que eleven su competitividad mediante la analítica de datos y herramientas de IA.

El evento realizado este 27 de enero contó con la participación de Enrique Cortés Rello, director del Centro de Actividad en Inteligencia Artificial del Tec de Monterrey, quien compartió la experiencia de éxito en Chihuahua.

En dicho estado se creó un ecosistema que involucra al Gobierno, la academia y la industria privada, enfocándose inicialmente en la industria de la construcción para convertir a la región en un polo latinoamericano de innovación.

En el marco de la reunión, Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, advirtió sobre los riesgos de la desinformación y el contenido sintético generado por IA y señaló que ante la avalancha de noticias falsas y videos manipulados, el rigor periodístico y la verificación humana son más importantes que nunca.

“Pedir un resumen a la IA no te hace leer el libro. Muchas cosas puedes brincar, pero en el periodismo no se puede, en la comunicación no se puede, si no entienden lo que estás contando no funciona”, compartió López Ortiz.

Finalmente, los participantes discutieron la necesidad de llevar estas herramientas a las zonas rurales y a los jóvenes de secundaria, para evitar que el talento sea captado por la delincuencia y, en cambio, se conviertan en proveedores de servicios tecnológicos globales.

Con la creación de un subcomité de gestión de innovación y la realización de censos para medir la adopción tecnológica, los líderes locales esperan que Culiacán no sólo se una a la IA, sino que defina su propio futuro económico y social.