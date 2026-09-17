$!Culiacán celebrará sus 495 años con festejos ‘menos masivos’

Con actividades “menos masivas” que en años anteriores, el Ayuntamiento de Culiacán celebrará el 495 aniversario de la fundación de la ciudad del 23 al 29 de septiembre, con 81 eventos artísticos, culturales, cívicos y académicos. Durante una rueda de prensa este jueves, Adolfo Plata Guzmán, director general del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, informó que los festejos tendrán como sede principal el kiosco de Catedral y otros espacios del Centro Histórico, además de recintos culturales, escuelas y parques.

El funcionario señaló que este año no habrá un artista ancla, como ocurrió en otras administraciones, y que las actividades se realizarán de manera menos masiva, con una programación dirigida a niñas, niños, jóvenes y familias. “Justamente todas las actividades hoy se están realizando de una manera menos masiva, digamos, respetando que estas actividades nutren y van dirigidas para toda la familia. Creo que los jóvenes tienen muchas actividades dentro de esta programación general y creo que ellos van a disfrutar mucho, pero desde otra perspectiva”, expresó. Detalló que el programa contempla una inversión de poco menos de 2 millones de pesos, recursos que serán ejercidos por el Instituto Municipal de Cultura. Entre las actividades anunciadas se encuentran presentaciones de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Compañía Folclórica Sinaloense, la Banda Sinfónica Juvenil, la Big Band de la UAS, el Cuarteto San Miguel y agrupaciones como Los Samson y Los Potros.

También se realizarán la gala folclórica, concursos de artes visuales, encuentros de cronistas, conferencias históricas, exposiciones y presentaciones artísticas. La programación incluye la participación del Instituto Sinaloense de Cultura, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Seminario de Cultura Mexicana y el Colegio de Historiadores de Sinaloa.



Festejos gratuitos y con operativo de seguridad Plata Guzmán indicó que todos los eventos serán gratuitos, aunque algunas actividades tendrán acceso controlado mediante boletos o cortesías debido al aforo de los recintos. Estos casos corresponden a las presentaciones del teatro musical Chiquitita, Pavel Arámbula y la gala folclórica, que se realizarán en el auditorio del Instituto MIA. Las cortesías se entregarán en la taquilla del recinto y serán anunciadas a través de las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura. Jesús Bill Mendoza Ontiveros, director de Protección Civil Municipal, informó que se trabaja en coordinación con autoridades de seguridad pública para establecer un operativo de atención y auxilio durante los festejos.