Culiacán colabora con SSPC en plan para atender niñez y juventud, dice Alcalde

El Ayuntamiento de Culiacán colabora con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en un plan estratégico que atienda las causas que afectan a la niñez y juventud, informó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Para ello, el Presidente Municipal acudió este jueves a la Ciudad de México, donde se reunió con José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal y Protección Civil, para coordinar la estrategia conjunta.

Gámez Mendívil indicó que esto forma parte de una estrategia del Gobierno federal impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para pacificar Culiacán.

Entre las acciones, dijo, se encuentra la creación de una agenda cultural, deportiva y de reactivación económica.

“Todos los esfuerzos que se realizan en materia de cultura, deporte, economía y otras áreas, deben articularse para desarrollar estrategias que fortalezcan un plan integral enfocado en entender las causas que afectan los entornos de niñas, niños y jóvenes”, resaltó.

El Alcalde de Culiacán reiteró que estas acciones preventivas forman parte de un programa integral que ya desarrollan con distintas instituciones federales como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Centro Nacional de las Artes, el Centro de Capacitación Cinematográfica, Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional, Estudios Churubusco, entre otras.

El objetivo es que las y los jóvenes tengan acceso a actividades que fomenten la práctica física y recreativa, así como su creatividad, dijo.

Estas acciones ocurren en medio de una crisis de seguridad derivada de una fractura del Cartel de Sinaloa que inició con la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

El inicio de la guerra interna se enmarcó tras un enfrentamiento armado en la colonia La Campiña en Culiacán, el 9 de septiembre de 2024.

Durante este periodo, al menos 52 menores han sido detenidos y recluidos en el Centro de Internamiento para Adolescentes, mejor conocido como tutelar de menores, ubicado en Aguaruto, junto al penal de Culiacán.

De acuerdo a la última actualización el 30 de julio, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Verona Hernández Valenzuela, señaló que entre los detenidos se encuentran dos mujeres, una persona no binaria y el resto varones.