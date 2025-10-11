Culiacán cuenta con la capacidad operativa para atender reportes en tema de bacheo: Alcalde

El Presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil aseguró que el trabajo de bacheo ha sido un proyecto constante y permanente en Culiacán desde hace tres años, cuando inició su administración.

Señaló que aún existen calles que requieren atención, pero que actualmente el municipio cuenta con la capacidad operativa suficiente para atender los reportes y necesidades de bacheo.

Destacó que, si bien no existe un presupuesto fijo para este programa, la inversión se determina de acuerdo con las necesidades y problemáticas que se presentan en la ciudad.

“El tema de bacheo es un proyecto que tenemos más de tres años trabajándolo de manera permanente y constante”, aseguró.

“Faltan más calles, pero ya el tema de bacheo se reduce y tenemos una capacidad operativa de ir en este momento e ir atendiendo los reportes o las necesidades en cuanto a bacheo”.

Gámez Mendívil invitó a comparar el estado actual de algunas avenidas con su condición hace tres años, para mostrar los avances que han logrado.

“Si hacemos una retrospectiva de unas calles de hace tres años, ¿cómo estaba el Malecón? por ejemplo. ¿Cómo estaba el Pedro Infante? ¿como estaba el bulevar Zambada? ¿el Kumate? ¿Cómo estaba el Colegio Militar? ¿como estaba la Aquiles Serdán? ¿La Bravo? y vean en qué condiciones están ahorita”, destacó.

Actualmente, dijo, el municipio cuenta con tres cuadrillas permanentes distribuidas en distintos puntos de la ciudad: una realiza trabajos de reparación de calles completamente nuevas en Lomas de San Isidro; otra atiende la zona de Villas de Manantial y los alrededores del Aeropuerto; y un tercer equipo se encarga de fraccionamientos que no habían recibido mantenimiento preventivo en más de 20 años.

Además, se ha destinado un equipo adicional para la avenida Patria, desde Lázaro Cárdenas hasta la salida hacia la Costerita.

“Hemos avanzado, sin embargo, siguen otras calles, otros fraccionamientos que ya tienen mucho tiempo que no se les daba mantenimiento preventivo y es necesario”, apuntó.