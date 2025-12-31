$!Culiacán despedirá el año entre nubes y calor con 31 grados para este último día del año

Para este cierre de año, los habitantes de Culiacán experimentarán un ambiente predominantemente nublado, aunque las temperaturas cálidas continuarán siendo las protagonistas.

Mientras gran parte del País lidia con los remanentes de la masa de aire ártico asociada al frente frío número 25, el panorama meteorológico en Sinaloa está siendo influenciado principalmente por la interacción de una vaguada en niveles medios y altos, un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical.

De acuerdo con los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, esta combinación de sistemas originará intervalos de chubascos en el Estado de Sinaloa, con acumulaciones estimadas entre los 5 y 25 milímetros.