$!Culiacán despedirá el año entre nubes y calor con 31 grados para este último día del año

Para este cierre de año, los habitantes de Culiacán experimentarán un ambiente predominantemente nublado, aunque las temperaturas cálidas continuarán siendo las protagonistas.
Mientras gran parte del País lidia con los remanentes de la masa de aire ártico asociada al frente frío número 25, el panorama meteorológico en Sinaloa está siendo influenciado principalmente por la interacción de una vaguada en niveles medios y altos, un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical.
De acuerdo con los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, esta combinación de sistemas originará intervalos de chubascos en el Estado de Sinaloa, con acumulaciones estimadas entre los 5 y 25 milímetros.
Sin embargo, el pronóstico específico para el casco urbano de Culiacán registra una probabilidad de lluvia del 0 por ciento para este miércoles, manteniendo condiciones de cielo cubierto durante toda la jornada.
En cuanto al termómetro, se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 18 grados para este miércoles y el ambiente en la región del Pacífico Norte se percibirá de frío a fresco por la mañana, tornándose cálido durante la tarde en el territorio sinaloense.
En las costas de Sinaloa, se prevén vientos con dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 30 a 50 kilómetros por hora.
La tendencia de calor se mantendrá e incluso se intensificará durante los primeros días de enero, ya que para el jueves 1 de enero se pronostican condiciones similares con 31 grados de máxima, pero se prevé que para el viernes 2 de enero el termómetro suba hasta los 35 grados, manteniendo cielos nublados y vientos ligeros de entre 5 y 10 kilómetros por hora.