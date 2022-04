Culiacán elimina retenes; son anticonstitucionales y no generan resultados, dice Estrada Ferreiro

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro anunció que los operativos de seguridad llamados retenes donde se supervisa el exceso de velocidad e ingesta de alcohol y drogas serán suspendidos de manera permanente en el municipio.

Ya que se detectó que no generan resultados y son herramienta de corrupción, esto se dio a conocer luego de que el índice de denuncias y quejas del operativo aumentaron drásticamente en los últimos meses.

“El objetivo es suspenderlo por tiempo indefinido, no por Semana Santa nada más, es porque hemos comprobado recientemente que son ineficaces (...) de nada nos sirve que haya 20 o 30 elementos checando el alcoholímetro si llega a barandilla uno”, anunció el alcalde.

Explicó que el bajo número de infracciones por alcoholímetro o exceso de velocidad solo puede significar dos cosas, que las personas conducen a la velocidad permitida y sin los efectos del alcohol o que los elementos de seguridad no hacen bien su trabajo y reciben beneficios para no realizar las infracciones correspondientes.

“O la gente no toma ya alcohol, ya no es necesario tener alcoholímetros o bien, sí toman vienen ebrios y no les pasa nada, y la otra es especulación a la mejor porque los agentes de tránsito pues no detectaron eso porque no pudieron, no percibieron el alcohol o algo les dieron para que no lo vieran y las dos cosas son malas”, sostuvo.

Estrada Ferreiro aclaró que los operativos de alcoholímetro y exceso de velocidad seguirán llevándose a cabo pero a través de patrullajes y una estrategia denominada “carrusel”.

“No vamos a suspender el trabajo, vamos a prohibir los retenes nada más, las molestias, tampoco se va a pasar por alto el control de velocidad con los radares, porque es necesario controlarlo”, anunció el alcalde.

“Va a seguir vigilando el tema del alcohol, el no conducir en estado de ebriedad o bajo los influjos de una droga y ahí tránsito va intervenir permanentemente, no retenes pero si detectarlos”, agregó.

El operativo de seguridad denominado “carrusel” consiste en una caravana de elementos policiales circulando en las carreteras con destino a las playas y centros turísticos del municipio de Culiacán y Navolato con el objetivo de marcar el paso y el ritmo de velocidad.

Quienes rebasen la caravana de seguridad serán sancionados y llevados a barandilla, informó el Presidente municipal.

Estrada Ferreiro enfatizó en que eliminar los retener es para evitar molestias a la sociedad ya que dichos operativos son anticonstitucionales y violentan el derecho al libre tránsito.

Aunado a ello, los retenes no han dado resultados expresó el alcalde, en lo que va del año solo se han registrado 12 infracciones de tránsito por exceso de velocidad o ingesta de alcohol.

“En el registro que tenemos de infracciones no aparecen infracciones de alcoholímetro, entonces es un mal”, afirmó.

“Si no ven ya no los ocupamos ahí, y si ven y dicen que no ven pues menos, eso es corrupción y las molestias de la gente son muchas”, expresó.

Se espera que la nueva estrategia de seguridad de mejores resultados y que incremente las infracciones, las sanciones a quienes infringen la ley, de lo contrario se tomarán medidas al interior de las corporaciones de seguridad para obtener mejores resultados en los operativos y así prevenir accidentes de tránsito.

“Y donde no haya resultados tampoco, vamos a ver qué medidas tomamos porque infracciones tiene que haber, y no estamos hablando de recaudar dinero, estamos hablando de resultados de asequibilidad, porque son medidas preventivas para evitar hasta donde nos sea posible hechos de tránsito de pérdida de vida de las personas”, concluyó Estrada Ferreiro.