$!‘Culiacán en conversación’: llaman a construir resiliencia ante crisis de seguridad en Sinaloa

En medio de la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa desde 2024, este jueves se realizó el encuentro “Culiacán en conversación: La ciudad que imaginamos, visión y acción compartida” en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, convocado por Fundación Coppel, Culiacán Participa, Coparmex, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Institute for Economics and Peace. Durante el evento participaron líderes empresariales, académicos y representantes de organismos civiles, quienes reflexionaron sobre el deterioro de la paz en el estado, el impacto social de la violencia y la necesidad de construir soluciones desde distintos sectores. El director de Noroeste, Adrián López Ortiz, señaló que la sociedad sinaloense ha comenzado apenas a dimensionar la profundidad del problema que enfrenta.





“Creo que de pronto romantizamos la resiliencia. Y romantizamos la experiencia porque justamente no nos vamos a poder ir. El grueso de la gente no se puede ir”, expresó. Añadió que muchos ciudadanos permanecen en Culiacán porque aquí están sus familias, empleos y comunidades. “Yo me resisto a tenerme que ir porque esta es mi ciudad”, dijo. López Ortiz consideró que la crisis actual evidenció un quiebre civilizatorio tras hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 y el 1 de mayo de 2026 al referirse a la disputa del crimen organizado sobre instituciones públicas y al señalamiento internacional contra el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Recordó que en la reunión del 25 de julio de 2024, cuando resultó asesinado el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén Ojeda, y arrestado Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el asunto de la reunión sería atender situaciones ligadas a la propia universidad de acuerdo a una carta pública del propio Zambada. “El quiebre civilizatorio del 25 de julio y del 1 de mayo es tener tu universidad pública en disputa del crimen organizado y tener a tu gobernador en funciones acusado del crimen organizado”, expresó. Afirmó que la problemática que enfrenta Sinaloa es muy grave, muy compleja y advirtió que apenas se estaría entrando al inicio de un proceso de tocar fondo. “Yo creo que apenas estamos viendo el principio de un tocar fondo y ese tocar fondo es lo que nos va a llevar a construir una resiliencia de veras”, manifestó. El periodista señaló que las madres buscadoras representan uno de los principales símbolos de resistencia social en el estado. “Nadie tiene la voz más legítima para abordar esto que las líderes de los colectivos de madres buscadoras. A nadie le ha agravado más el Estado y sigue agravando todos los días que a las madres buscadoras”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, señaló que la sociedad ha tardado en reaccionar frente a la violencia y criticó la falta de acuerdos entre liderazgos sociales y ciudadanos. “Nos despertamos porque nos asumimos responsables de transformar lo que no nos gusta”, comentó. Sin embargo, consideró que prevalecen divisiones internas y descalificaciones que dificultan la construcción de consensos. “Cada quien desde el ego quiere ser Superman. Empezamos a invalidarnos. ‘No, es que este quiere un hueso’, ‘no, es que él lo que quiere es...’ y empezamos la mentalidad del no porque no”, dijo. Reyes Zazueta llamó a dejar de lado diferencias personales para avanzar hacia la construcción de paz. “Cada vez que nos tardamos en conciliar estamos retrasando recuperar la paz”, expresó.