Culiacán, en el número 25 del ranking de las ciudades más violentas del mundo: CCSPJP

Un total de 18 municipios mexicanos integran la lista de las urbes con más asesinatos, debido a que en ellas se registran las tasas más altas de homicidio, según el ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP).

Entre estas urbes se encuentran Culiacán, en el estado de Sinaloa, con 49.41 asesinatos por cada cien mil habitantes y en el lugar 25 de la lista de las ciudades de más de 300 mil habitantes con las tasas de homicidio más elevadas del mundo.

De las ciudades que estuvieron incluidas en el ranking 2019 del CCSPJP, salieron en el 2020 las siguientes seis ciudades: Manaus (Brasil); Palmira (Colombia); Guatemala (Guatemala); Guadalajara (México); Reynosa (México); Ciudad Bolívar (Venezuela).

Al contrario, al ranking de 2020 ingresaron las ciudades de: Teresina (Brasil); Mossoró (Brasil); Memphis (Estados Unidos); New Orleans (Estados Unidos); Colima (México), incluida por primera vez; y Cumaná (Venezuela), que había salido en la edición 2017.

De las 50 ciudades del ranking 2020 elaborado por el CCSPJP, un total de 18 se ubican en México; 11 en Brasil; 6 en Venezuela; 5 en Estados Unidos; 4 en Sudáfrica; mientras que en Colombia y Honduras, tienen 2 cada una; así como una en Puerto Rico y otra de Jamaica.

Para el CCSPJP, México continúa como “el epicentro mundial de la violencia”, ya que por cuarto año consecutivo una ciudad mexicana es la más violenta del mundo, que en el 2020 fue Celaya, Guanajuato, ello a pesar de que del ranking salieron Guadalajara, Jalisco, y Reynosa, Tamaulipas, pero ingresó Colima (área metropolitana).

Mientras que en 7 de las 13 ediciones anuales de dicho ranking, la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana (esto es, en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 y 2020). Asimismo, en 2020 las seis urbes con más violencia a nivel mundial, son mexicanas: Celaya, Tijuana, Juárez, Irapuato, Ciudad Obregón y Ensenada.

“En 2019 y 2020 se ha aplicado la peor política de ‘control’ del crimen, por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: por un lado, no actuar contra los grupos criminales, principales responsables de la violencia, más que excepcionalmente, bajo la suposición de que si las fuerzas del orden no molestan a los hampones, ellos se portarán bien; por otro lado, aplicar vastos programas de subsidios con la esperanza de que los delincuentes, a cambio de ello, dejen de delinquir”, indicó el CCSPJP.

“No ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Los grupos criminales son más violentos que nunca, por más que no se les moleste. Los hampones comunes siguen delinquiendo sin freno, por más subsidios que les den y que en realidad no están orientados a prevenir el delito, sino a formar clientelas electorales cautivas”, agregó la organización no gubernamental.

“El que en México apenas se castigue a los responsables de 7 de cada 100 asesinatos (en 2007 se castigó a 45 de cada 100) no ha tenido como resultado, como era de esperar, que los criminales dejen de matar. A mayor impunidad, mayor incentivo para delinquir”, señaló la ONG mexicana en su metodología.