$!Culiacán encabeza pérdida de empleos formales en Sinaloa

Culiacán encabezó la pérdida de empleo formal en Sinaloa, con 9 mil 855 trabajadores menos en promedio de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En ese lapso, el municipio pasó de un promedio de 261 mil 278 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2025 a 251 mil 892 en 2026.

La disminución de Culiacán se enmarca en una tendencia estatal, ya que 16 de los 18 municipios en el estado registraron bajas en el promedio de trabajadores asegurados.

En conjunto, Sinaloa pasó de 592 mil 317 a 579 mil 796, una reducción de 12 mil 521 trabajadores, equivalente a 2.1 por ciento.

Después de Culiacán, las mayores pérdidas se registraron en Navolato, con 997 trabajadores menos; Mazatlán, con 973; Salvador Alvarado, con 691, y Guasave, con 646.