$!Culiacán encabeza pérdida de empleos formales en Sinaloa

Culiacán encabezó la pérdida de empleo formal en Sinaloa, con 9 mil 855 trabajadores menos en promedio de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En ese lapso, el municipio pasó de un promedio de 261 mil 278 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2025 a 251 mil 892 en 2026.
La disminución de Culiacán se enmarca en una tendencia estatal, ya que 16 de los 18 municipios en el estado registraron bajas en el promedio de trabajadores asegurados.
En conjunto, Sinaloa pasó de 592 mil 317 a 579 mil 796, una reducción de 12 mil 521 trabajadores, equivalente a 2.1 por ciento.
Después de Culiacán, las mayores pérdidas se registraron en Navolato, con 997 trabajadores menos; Mazatlán, con 973; Salvador Alvarado, con 691, y Guasave, con 646.
También disminuyó el empleo formal en Escuinapa, con 551 trabajadores menos; El Rosario, con 391; Elota, con 187; Concordia, con 182; Sinaloa de Leyva, con 168; Angostura, con 132; Badiraguato, con 104; Mocorito, con 56; Cosalá, con 18; Choix, con 14, y San Ignacio, con dos.
En términos porcentuales, las mayores caídas se reportaron en Badiraguato, con 23.5 por ciento; Concordia, con 19.9 por ciento, y Escuinapa, con 13.3 por ciento.
En contraste, Ahome y El Fuerte fueron los únicos municipios que registraron aumentos. Ahome sumó 2 mil 311 trabajadores, un crecimiento de 2.3 por ciento, mientras que El Fuerte agregó 135, equivalente a 2.7 por ciento.
Las cifras corresponden al promedio de trabajadores registrados ante el IMSS entre enero y septiembre de cada año, según el reporte de Codesin.