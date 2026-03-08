Culiacán encabeza violencia familiar en Sinaloa con 16 llamadas diarias; Alturas del Sur en primeros lugares de incidencia

En el municipio de Culiacán se reciben, en promedio, 16 llamadas diarias al número de emergencias 911 relacionadas con violencia familiar, una cifra que las autoridades califican como cíclica y que, aunque ha mostrado ligeras variaciones a la baja en ciertos periodos, se mantiene constante.

Yuridia Loveli Román González, secretaria general del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar, compartió que la preocupación institucional persiste debido al incremento en los casos de feminicidio, rubro en el que Culiacán ocupa el primer lugar en el estado de Sinaloa, ya que la capital concentra a más del 50 por ciento de la población de la entidad.

“El número de llamadas de emergencia, hablamos de 16 llamadas diarias por violencia familiar”, compartió Román González.

Para atender esta situación, se han establecido módulos específicos en la zona, como la Unidad Local de Atención, que trabaja en coordinación con el Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar y el Centro de Justicia para las Mujeres.

Román González señaló que la raíz de esta problemática es identificada por las autoridades como un tema cultural y estructural, impulsado principalmente por el machismo y ante la situación se han implementado estrategias como la campaña ‘Cámbiate el Chip’, enfocada en prevenir la violencia en el noviazgo en sectores del suroriente de la ciudad, buscando evitar que las agresiones escalen a niveles mayores.

“La violencia estructural contra las mujeres es una pandemia”, expresó.

Román González subrayó que no existe una edad específica para ser víctima, ya que ninguna mujer está exenta.

De las llamadas recibidas, se estima que entre el cuatro y el seis por ciento son realizadas por hombres, sin embargo, la gran mayoría de las víctimas son mujeres que sufren diversos tipos de agresiones, como la física, sexual, económica y patrimonial, además de psicológica y patrimonial.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a utilizar el 911 de manera responsable y acercarse a instancias como la Secretaría de las Mujeres, Consejo Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y el Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, las cuales operan de manera coordinada los 365 días del año para buscar la erradicación de la violencia de género en la capital.

La colonia Alturas del Sur continúa posicionándose en los primeros lugares de incidencia de la ciudad, no obstante, la secretaría señaló que el alto volumen de reportes en este sector también puede interpretarse como un signo de que la ciudadanía está informada y confía en las instituciones para solicitar ayuda.