$!Culiacán es incorporada a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco

CULIACÁN._ La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dio a conocer este jueves las nuevas incorporaciones a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, entre las que se encuentra Culiacán. La capital de Sinaloa se une a otras 71 ciudades de 46 países alrededor del mundo que se destacan por convertir cada calle, biblioteca, lugar de trabajo, museo y hogar en un espacio para el conocimiento y la innovación. “El futuro pertenece a las ciudades que aprenden. Las 72 nuevas Ciudades del Aprendizaje de la Unesco anunciadas hoy están redefiniendo lo que significa aprender: están convirtiendo cada calle, biblioteca, lugar de trabajo, museo y hogar en un espacio para el conocimiento y la innovación. Al asumir el aprendizaje a lo largo de la vida como una misión compartida, estas ciudades están empoderando a las personas y dando forma a sociedades inclusivas, resilientes y preparadas para los desafíos del mañana”, señaló Khaled El-Enany, director general de la Unesco.

El Gobierno Municipal expuso que esta designación es resultado de un año de trabajo de postulación en el que participó el Ayuntamiento de Culiacán junto a los integrantes del Consejo de Ciudad del Aprendizaje: el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Sinaloa, Casa Ley, Kuroda, la Casa del Maquío, el Jardín Botánico Culiacán, Fundación Coppel y la asociación Guayacum. Con la designación, explicó, la Unesco reconoce así el compromiso del Gobierno Municipal y de todos los sectores de la sociedad para promover oportunidades de aprendizaje ciudadano y asegurar que las personas de zonas vulnerables desarrollen capacidades para adaptarse al acelerado desarrollo urbano. Esto se ha impulsado, detalló, a través de programas como Somos Inclusión, Verano CienCiaSional, Atención al Adulto Mayor e Integración Social, Mujeres Emprendedoras por el Bienestar, Conoce tu Ayuntamiento, Young Demo Day, la Feria Internacional del Libro de Culiacán, Parques Alegres, Programa Líderes y Proyectos Culturales Comunitarios. El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil destacó la visión de largo plazo con la que se ha construido este proyecto. “Este programa nos define desde una lógica de construcción de un plan de trabajo con metas, con puntos fijos, y que va más allá del periodo que concluye en 2027. La importancia es que no esté ligado a una administración, sino que sea una guía construida por la sociedad, que nos dé rumbo y continuidad”, indicó, según un comunicado.

Con esta perspectiva colectiva, agregó, Culiacán asume la designación como un punto de partida para reescribir su historia y construir una ciudad pacífica, unida, solidaria y sostenible; una ciudad donde la alegría regrese y donde calles, parques y espacios públicos se conviertan en espacios para aprender y convivir. El Gobierno Municipal indicó que para ello, se diseñó un Plan de Ciudad del Aprendizaje con 14 proyectos que impulsarán la participación de universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobierno en este objetivo común. “Lo que buscamos con este proyecto es sembrar esa semilla: que en Culiacán leamos, aprendamos, nos asociemos con el conocimiento. Y eso solo lo podemos hacer si estamos todos y todas integrados”, afirmó Gámez Mendívil sobre el impulso cultural y comunitario. Las Ciudades del Aprendizaje de la Unesco son comunidades dinámicas donde el aprendizaje se integra en la vida cotidiana —en escuelas, lugares de trabajo, bibliotecas, hogares y espacios públicos.