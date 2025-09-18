$!Culiacán es la ciudad invitada en el Primer Festival Internacional del Libro de Aventuras del Cenart

MÉXICO._ Culiacán está presente como ciudad invitada en el Primer Festival Internacional del Libro de Aventuras (FILA), organizado por el Centro Nacional de las Artes.
La capital sinaloense está representada en este festival en la Ciudad de México con su sello editorial Palabras del Humaya, siendo el único municipio en contar con uno, y con la participación del escritor Élmer Mendoza.
Durante su participación, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil destacó la importancia de la cultura como motor de desarrollo y cohesión social.
“La gran solución a los tiempos difíciles que hemos vivido es generar cultura, desarrollo y acceso a la cultura para atender las causas. Estamos construyendo un polígono de cultura que conecte a Culiacán con México y el mundo”, afirmó.
El Alcalde resaltó también la participación de talentos locales como el novelista Élmer Mendoza, quien encabezará mesas de trabajo y diálogo durante el festival, contribuyendo a consolidar redes culturales que permitan a ciudades como Culiacán proyectarse a nivel nacional e internacional, visibilizando su talento y creatividad.
El director del Cenart, Vicente Jurado, señaló que la participación de Culiacán como ciudad invitada enriquece el programa del Festival y, al mismo tiempo, amplía el impacto positivo hacia nuevas regiones del País.
Todo esto es resultado de la firma de convenio que Cenart tiene con el Ayuntamiento de Culiacán.
El escritor Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica, hizo un llamado a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura.
“Un festival de literatura de aventuras es, en principio, una fiesta para los lectores y una oportunidad para que los jóvenes lean, gocen, y descubran que leer es apasionante, divertido, revolucionario e irreverente”, expresó.
Paloma Saiz, coordinadora de Brigada para Leer en Libertad, manifestó su beneplácito de contar con la participación de Culiacán en este magno evento.
“Estamos muy contentos con su presencia, porque yo creo que, si hay algo con lo cual se pueden combatir situaciones adversas, es con los libros, y con eso vamos a tener una colaboración con la red de Culiacán”.