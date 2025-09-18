$!Culiacán es la ciudad invitada en el Primer Festival Internacional del Libro de Aventuras del Cenart

MÉXICO._ Culiacán está presente como ciudad invitada en el Primer Festival Internacional del Libro de Aventuras (FILA), organizado por el Centro Nacional de las Artes.

La capital sinaloense está representada en este festival en la Ciudad de México con su sello editorial Palabras del Humaya, siendo el único municipio en contar con uno, y con la participación del escritor Élmer Mendoza.

Durante su participación, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil destacó la importancia de la cultura como motor de desarrollo y cohesión social.

“La gran solución a los tiempos difíciles que hemos vivido es generar cultura, desarrollo y acceso a la cultura para atender las causas. Estamos construyendo un polígono de cultura que conecte a Culiacán con México y el mundo”, afirmó.