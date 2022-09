‘Culiacán está repleto de mujeres creativas’; realizan charla Mujeres que Inspiran

La artista visual Krishna Valdez, la youtuber Susana Iturralde y la asesora de imagen Luz Payán ofrecieron una charla sobre sus carreras en el ámbito creativo dentro del marco de las jornadas Mujeres que Inspiran.

En este evento mujeres culiacanenses que han destacado en diferentes ámbitos han sido entrevistadas y reconocidas por el Gobierno municipal para difundir sus intereses y ofrecer consejos.

La conferencia se realizó como parte de los festejos del 491 aniversario de la fundación de la ciudad de Culiacán.

“Culiacán está repleto de mujeres maravillosas y creativas”, aplaudió Elisa de Fátima Serrano Carreón, titular del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Culiacán.

Krishna Valdez compartió su experiencia al encabezar distintas exposiciones internacionales en las que sus obras han visitado distintos países de entre los que destaca Japón.

“Llegué al otro lado del mundo después de haber comenzado ahí en mi casa tomándome fotos a mí misma. El ver tu trabajo ya expuesto y que lo aprecian personas que no hablan tu idioma, que no tienen tu cultura, que no me conocían”, compartió.

Por otra parte lamentó la falta de espacios y oportunidades creativas en Culiacán.

“Hacen falta aquí muchos más espacios tanto para mujeres como para artistas. Aquí hay mucha gente talentosa”, destacó.

Susana Iturralde, youtuber que comparte métodos para realizar manualidades, reveló que lo que más ha disfrutado de su carrera creativa es la posibilidad de cambiar la vida de su audiencia.

“Lo que más me impacta es llegar a las personas. Que a partir de que encontraran una manera de cambiar su vida”, dijo.

La asesora de imagen Luz Payán criticó la cultura de la estigmatización que aún se vive en la capital sinaloense, misma que ha obstaculizado las carreras creativas.

“En Culiacán estereotipamos mucho. Queremos encasillar a la gente en ciertas cosas, entonces en la cuestión creativa se puede dejar de lado”, señaló.