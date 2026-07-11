Culiacán inició este fin de semana operativo de seguridad por vacaciones de verano, asegura Alcaldesa

El Ayuntamiento de Culiacán puso en marcha este fin de semana el operativo de seguridad por el periodo vacacional de verano, el cual se realizará en coordinación con autoridades estatales, federales y el municipio de Navolato para brindar mayor seguridad a quienes se trasladen a las playas, informó Ana Miriam Ramos Villarreal.

La Presidenta Municipal interina aseguró que el despliegue inició este viernes y que la coordinación entre las corporaciones busca garantizar un tránsito seguro para las familias que salgan de la ciudad durante las vacaciones.

“Este fin de semana, incluso, les va a tocar si alguno de ustedes acude a las playas de Altata”, afirmó.

Ramos Villarreal explicó que la Policía Municipal de Culiacán mantendrá vigilancia hasta los límites con Navolato, donde las autoridades de ese municipio asumirán las labores de seguridad para quienes se dirijan a destinos como Altata.

“La Policía Municipal se quedará hasta donde los límites de Culiacán y Navolato se establecen, pero estaremos en coordinación con ellos para que todas las familias que acudan... a las playas... lo hagan de manera segura”, expresó.

Cuestionada sobre la fecha de inicio del operativo, la Alcaldesa confirmó que comenzó a partir de este fin de semana.

“A partir del día de hoy, de este fin de semana, estará”, respondió.

Ramos Villarreal no precisó el número de elementos que participarán en el operativo, aunque aseguró que la estrategia se mantendrá en coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno durante el periodo vacacional.