$!‘Culiacán, la Fiesta del Futbol’ reúne a miles en el Parque Acuático

CULIACÁN._ En un ambiente de convivencia familiar, el Parque Acuático se convirtió este domingo en el epicentro de la fiebre mundialista con la celebración de “Culiacán, la Fiesta del Futbol”, un evento que logró reunir a miles de ciudadanos en el marco del Mundial 2026. La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Culiacán en coordinación con el Gobierno del Estado, ofreció un abanico de actividades recreativas y deportivas diseñadas para fomentar la activación física y la unión comunitaria.









Desde temprana hora, las instalaciones del parque se llenaron de colorido con la presencia de niños, jóvenes y adultos que acudieron portando playeras de la Selección Mexicana. El corredor deportivo destacó por la instalación de inflables de futbol acuático, donde se desarrollaron torneos relámpago y competencias en pareja de padres e hijos, premiando el esfuerzo de los ganadores con uniformes deportivos y medio centenar de playeras oficiales de la selección.









El momento más esperado del día fue la participación de Pável Pardo, ex jugador de la Selección Nacional y figura histórica del balompié mexicano, quien regresó a la capital sinaloense tras casi dos décadas. El ex futbolista encabezó una sesión de firma de autógrafos, interactuando con una afición que hizo fila con balones y prendas deportivas para obtener un recuerdo de la leyenda, quien se mostró complacido por el recibimiento de la comunidad culiacanense.





La oferta del evento trascendió lo deportivo para integrar un corredor gastronómico y cultural. Los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de snacks que incluyeron desde pizzas y hot dogs hasta artículos de tendencia coreana, esquites y postres.

La parte musical estuvo a cargo de la cantautora Lupita Montoya, quien amenizó la mañana con su talento vocal y dominio de la guitarra electroacústica. En términos de logística y seguridad, el evento contó con un despliegue coordinado entre los tres niveles de gobierno.