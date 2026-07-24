$!Culiacán, la segunda ciudad del País donde la gente se siente más insegura, según la encuesta del Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que, en junio de 2026, el 90.8 por ciento de la población de 18 años y más residente en Culiacán consideró que era inseguro vivir en su ciudad, el segundo porcentaje más alto entre las 91 áreas urbanas de interés, sólo por debajo de Irapuato, Guanajuato, que registró 91.2 por ciento.
Según el reporte de resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al segundo trimestre de 2026, Culiacán pasó de 84.4 por ciento en marzo de 2026 a 90.8 por ciento en junio del mismo año, un cambio porcentual de 7.6 por ciento respecto al trimestre previo y estadísticamente significativo.
Frente a junio de 2025, cuando la medición también fue de 90.8 por ciento, la capital sinaloense no presentó cambio estadísticamente significativo, con lo que sostuvo su nivel más alto por segundo año consecutivo.
Los Mochis registró el segundo mayor incremento nacional en la percepción de inseguridad entre marzo y junio de 2026, al pasar de 21.1 a 31.2 por ciento, un cambio porcentual de 47.9 % respecto al trimestre anterior.
Únicamente San Pedro Garza García, Nuevo León, que pasó de 4.4 a 10.6 por ciento, presentó un alza porcentual mayor.
En comparación con junio de 2025, cuando el indicador se ubicó en 30.0 por ciento, Los Mochis no mostró variación estadísticamente significativa.
Culiacán y Los Mochis fueron los dos únicos municipios de Sinaloa con cambios estadísticamente significativos al alza frente a marzo de 2026, dentro de las seis áreas urbanas del País que registraron incrementos en ese periodo.
Mazatlán fue el tercer municipio sinaloense incluido en la encuesta, con 78.4 por ciento en junio de 2026 frente a 79.5 por ciento en marzo del mismo año, sin cambio estadísticamente significativo.
No obstante, respecto a junio de 2025, cuando la cifra fue de 64.5 por ciento, el puerto sí registró un incremento estadísticamente significativo de 13.9 puntos porcentuales en un año.
En materia de conflictos o enfrentamientos directos con familiares, personas vecinas, compañeros de trabajo o escuela, personal de establecimientos o autoridades de Gobierno, Culiacán pasó de 26.8 por ciento en el primer trimestre de 2026 a 36.2 por ciento en el segundo, un aumento estadísticamente significativo.
Mazatlán se movió de 27.8 a 34.1 por ciento y Los Mochis, de 37.4 a 39.7 por ciento, ambos sin cambio estadísticamente significativo.
En el agregado nacional, 59.8 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad en junio de 2026, un cambio estadísticamente significativo frente a 61.5 por ciento de marzo de 2026 y 63.2 por ciento de junio de 2025.
De las 91 áreas urbanas evaluadas, 18 presentaron cambios estadísticamente significativos respecto al trimestre previo: 12 a la baja y seis al alza.
La ENSU se levantó del 22 de mayo al 12 de junio de 2026, con una muestra de 27 mil 300 viviendas y un esquema probabilístico, trietápico, estratificado y por conglomerados. La próxima publicación de resultados está programada para el 23 de octubre de 2026.