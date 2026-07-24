$!Culiacán, la segunda ciudad del País donde la gente se siente más insegura, según la encuesta del Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que, en junio de 2026, el 90.8 por ciento de la población de 18 años y más residente en Culiacán consideró que era inseguro vivir en su ciudad, el segundo porcentaje más alto entre las 91 áreas urbanas de interés, sólo por debajo de Irapuato, Guanajuato, que registró 91.2 por ciento.

Según el reporte de resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al segundo trimestre de 2026, Culiacán pasó de 84.4 por ciento en marzo de 2026 a 90.8 por ciento en junio del mismo año, un cambio porcentual de 7.6 por ciento respecto al trimestre previo y estadísticamente significativo.

Frente a junio de 2025, cuando la medición también fue de 90.8 por ciento, la capital sinaloense no presentó cambio estadísticamente significativo, con lo que sostuvo su nivel más alto por segundo año consecutivo.

Los Mochis registró el segundo mayor incremento nacional en la percepción de inseguridad entre marzo y junio de 2026, al pasar de 21.1 a 31.2 por ciento, un cambio porcentual de 47.9 % respecto al trimestre anterior.

Únicamente San Pedro Garza García, Nuevo León, que pasó de 4.4 a 10.6 por ciento, presentó un alza porcentual mayor.

En comparación con junio de 2025, cuando el indicador se ubicó en 30.0 por ciento, Los Mochis no mostró variación estadísticamente significativa.

Culiacán y Los Mochis fueron los dos únicos municipios de Sinaloa con cambios estadísticamente significativos al alza frente a marzo de 2026, dentro de las seis áreas urbanas del País que registraron incrementos en ese periodo.