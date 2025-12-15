$!Culiacán lanza descuentos fiscales de fin de año de predial al 100%

El programa de Descuentos de Fin de Año, implementado por el Ayuntamiento de Culiacán, contempla el 100 por ciento de descuento en las multas y recargos generados por el impuesto predial, una promoción que estará vigente desde el 15 hasta el 30 de diciembre de 2025.

Esta iniciativa fue puesta en marcha con el objetivo de fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y apoyar la economía de las familias culiacanenses.

Además del predial, el programa contempla estímulos adicionales en diversos conceptos municipales y los ciudadanos podrán acceder a un 60 por ciento de descuento en aquellos conceptos relacionados con mercados y el uso de la vía pública.

La lista de beneficios también incluye estímulos fiscales en otros rubros importantes como el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, estacionamientos, el Instituto Municipal de Vivienda y en multas de tránsito y municipales.