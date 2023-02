Sin embargo el diablo está en los detalles, y el dato es problemático pues, como continuamente ha señalado Noroeste , la narrativa oficial de la reducción de homicidios dolosos en el estado no considera el dato de personas desaparecidas que luego son halladas muertas o nunca son localizadas. Esa narrativa comenzó con el gobierno priista de Quirino Ordaz y se ha mantenido con el gobierno morenista de Rocha Moya . Para mayor información recomiendo consultar la investigación Sin cuerpo no hay delito .

Y aunque metodológicamente son datos que no se pueden sumar, no se puede cantar victoria en materia de seguridad sin reconocer este doloroso matiz. Para decirlo de otra manera, las personas desaparecidas y no localizadas junto con aquellas localizadas sin vida en Culiacán, son más que los homicidios dolosos registrados oficialmente. También es así para el resto del estado (ver gráfica).