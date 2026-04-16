Culiacán liga dos meses sin muertes por siniestros viales; aumentan choques entre vehículos

Culiacán acumuló dos meses consecutivos sin muertes por siniestros viales, luego de que durante marzo no se reportaran fallecimientos en el lugar de los hechos, informó la organización Mapasin en su más reciente análisis de siniestralidad.

Con este resultado, en el primer trimestre de 2026 suman tres personas fallecidas en sitio por hechos de tránsito, lo que representa una disminución de 50 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron seis víctimas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en marzo se registraron 225 siniestros viales en la capital sinaloense.

La cifra representa un incremento de 16 por ciento respecto a febrero y un aumento de 18 por ciento en comparación con marzo de 2025, cuando se reportaron 191 casos. Además, se ubicó 20 por ciento por encima del promedio anual móvil.

Cinco de los siete tipos de siniestros presentaron alzas, principalmente aquellos relacionados con colisiones entre vehículos motorizados.

En contraste, los hechos que involucraron a peatones y ciclistas mostraron disminución.

En el caso de peatones, los atropellamientos bajaron de nueve en febrero a siete en marzo, mientras que entre ciclistas no se registraron incidentes durante el mes analizado.

Sin embargo, los siniestros donde participaron motociclistas aumentaron al pasar de 21 en febrero a 23 en marzo.

Respecto a personas lesionadas, marzo cerró con 98 personas heridas derivadas de 76 siniestros viales, una cifra menor pese a que el total de accidentes se mantiene en niveles similares.

Mapasin señaló que tanto la reducción de lesionados como la ausencia de muertes en sitio reflejan una menor severidad en los siniestros viales ocurridos recientemente en la ciudad.