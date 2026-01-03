$!Culiacán mantendrá clima cálido y cielo nublado este fin de semana; se esperan máximas de hasta 35 grados

En el resto del estado, se prevé que las temperaturas máximas oscilen entre los 30 y 35 grados centígrados, manteniendo un ambiente caluroso en comparación con las entidades vecinas del norte y los vientos en Culiacán serán leves, con ráfagas que apenas alcanzarán los 17 kilómetros por hora provenientes del suroeste durante este sábado.

Para este sábado 3 de enero, los habitantes de la capital sinaloense experimentarán una jornada con cielo nublado, aunque sin probabilidades de lluvia.

Pese a la nubosidad, las temperaturas continuarán siendo cálidas durante la tarde, alcanzando una máxima de 31 grados centígrados, mientras que por la mañana y noche se mantendrá un ambiente fresco con una mínima de 18 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera es la responsable de mantener la baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional, incluyendo a Sinaloa.

Aunque se prevé el ingreso de un nuevo frente frío por el noroeste de México, su interacción con la corriente en chorro subtropical afectará principalmente a Baja California y Sonora con vientos y lluvias, dejando para Sinaloa únicamente rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en las zonas costeras.