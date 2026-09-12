$!Culiacán marchará por la paz este domingo para exigir fin a la crisis de seguridad

Por segunda ocasión desde que inició la crisis de seguridad en Sinaloa, ciudadanos marcharán este domingo 13 de septiembre en Culiacán para exigir que termine la violencia que ha afectado a la población desde septiembre de 2024.

Bajo el lema “Culiacán ponte de pie” y “Sinaloa nos une, el grito de paz nos mueve”, asociaciones civiles, cámaras empresariales y políticos convocaron a participar en la marcha que partirá desde La Lomita hacia la Catedral de Culiacán.

De acuerdo con la convocatoria, las actividades iniciarán a las 7:00 horas con una misa oficiada por el Obispo de Culiacán, desde un templete instalado en la Avenida Álvaro Obregón.

A las 7:45 horas se contempla un mensaje a los sinaloenses y entre las 8:00 y 8:15 horas comenzará la marcha hacia la Catedral.

La movilización se realiza en medio de una crisis de seguridad que comenzó el 9 de septiembre de 2024, cuando se intensificó la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, identificadas como Los Chapitos y La Mayiza, esta última vinculada con Ismael “El Mayo” Zambada.

El conflicto ocurrió semanas después de que Zambada fuera detenido en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en un episodio que profundizó la ruptura entre ambas facciones.

La disputa derivó en asesinatos, desapariciones, bloqueos y afectaciones a la vida cotidiana en Culiacán y otros municipios.