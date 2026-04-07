$!Culiacán, Mazatlán y Ahome concentran más del 70% de los delitos en Sinaloa en primer trimestre del 2026

El 77.4 por ciento de todos los delitos cometidos en Sinaloa durante el primer trimestre de 2026 se concentró en apenas tres municipios: Culiacán, Mazatlán y Ahome, de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía General del Estado.

En conjunto, estas tres demarcaciones sumaron 7 mil 746 casos de un total estatal de 10 mil 005.

Culiacán encabeza la lista con 3 mil 577 delitos cometidos entre enero y marzo de 2026. Le sigue Mazatlán con 2 mil 298 casos y Ahome con mil 871.

El resto de los municipios presentan cifras considerablemente más bajas. Guasave registró 746 casos, Escuinapa 136, El Fuerte 134, Elota 132 y Rosario 120.