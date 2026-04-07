$!Culiacán, Mazatlán y Ahome concentran más del 70% de los delitos en Sinaloa en primer trimestre del 2026

El 77.4 por ciento de todos los delitos cometidos en Sinaloa durante el primer trimestre de 2026 se concentró en apenas tres municipios: Culiacán, Mazatlán y Ahome, de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía General del Estado.
En conjunto, estas tres demarcaciones sumaron 7 mil 746 casos de un total estatal de 10 mil 005.
Culiacán encabeza la lista con 3 mil 577 delitos cometidos entre enero y marzo de 2026. Le sigue Mazatlán con 2 mil 298 casos y Ahome con mil 871.
El resto de los municipios presentan cifras considerablemente más bajas. Guasave registró 746 casos, Escuinapa 136, El Fuerte 134, Elota 132 y Rosario 120.
Además, se contabilizaron un total de 528 delitos de alto impacto; 180 en enero, 186 en febrero y 162 en marzo.
Homicidios dolosos, el delito más frecuente
Al desglosar los datos por tipo de delito, los homicidios dolosos fueron el ilícito más frecuente en el primer trimestre de 2026, con 295 víctimas en todo el estado.
Solo en enero se registraron 107 homicidios dolosos, en febrero 109 y en marzo 79.
Feminicidios y violaciones a la alza
Durante el mismo periodo, se registraron 16 feminicidios, nueve más que el año anterior cuando se registraron siete, cero en enero, cinco en febrero y dos en marzo.
A su vez, las violaciones incrementaron en al menos nueve casos, pues acumularon 99 denuncias en el primer trimestre, con una distribución mensual de 27 casos en enero, 32 en febrero y 40 en marzo.
Por su parte, el secuestro registró cinco casos; uno en enero, dos en febrero y dos en marzo.