$!Culiacán, Mazatlán y Guasave concentran más del 90% de la deuda municipal de Sinaloa

La deuda pública de los municipios de Sinaloa se encuentra altamente concentrada en tres ayuntamientos: Culiacán, Mazatlán y Guasave, que en conjunto acumulan 537.6 millones de pesos, es decir, el 90.6 por ciento del total del endeudamiento municipal registrado al cierre de 2025.

De acuerdo con el reporte elaborado por la Unidad de Estadística y Análisis del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, los municipios del estado cerraron 2025 con obligaciones financieras por 593 millones de pesos.

Culiacán encabeza la lista con una deuda de 392.4 millones de pesos, equivalente al 66.2 por ciento del total estatal. Le siguen Mazatlán con 74.5 millones de pesos, que representan el 12.6 por ciento, y Guasave con 70.7 millones de pesos, equivalentes al 11.9 por ciento.