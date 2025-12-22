$!Culiacán, Mazatlán y Navolato lideran la incidencia de delitos de alto impacto en Sinaloa en 2025

Este 2025, los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato concentran la mayor parte de los delitos de alto impacto registrados en Sinaloa, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, actualizadas al corte de noviembre.
En desglose detalla que durante este año, Culiacán acumuló 1 mil 194 delitos de alto impacto, lo que lo coloca en el primer lugar a nivel estatal.
Le siguen Mazatlán, con 288 casos, y Navolato, con 203.
En conjunto, estos tres municipios suman 1 mil 685 delitos, es decir, casi siete de cada diez de los 2 mil 453 delitos de alto impacto registrados en todo el estado.
La información oficial muestra que la concentración se mantiene a lo largo de los años.
En el caso de Culiacán, la capital del estado registra de forma constante las cifras más altas, mientras que Mazatlán y Navolato se ubican de manera recurrente entre los primeros lugares, pese a tener menor población que otros municipios.
El comportamiento histórico indica que Culiacán pasó de 617 delitos en 2024 a 1 mil 194 en 2025.
Mazatlán registró 235 en 2024 y 288 en 2025. Mientras que Navolato reportó 99 en 2024 y 203 en 2025, un incremento de poco más del doble.
De acuerdo con la FGE, los delitos de alto impacto considerados en este registro incluyen homicidio doloso, secuestro, robo de vehículo, extorsión y otros ilícitos de alta gravedad, contabilizados a partir de carpetas de investigación iniciadas, no de sentencias judiciales.
De manera general, en los primeros 10 meses del 2025, Sinaloa superó el total registrado de delitos de alto impacto de todo el 2024, cuando la FGE documentó 2 mil 030 casos.