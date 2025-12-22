$!Culiacán, Mazatlán y Navolato lideran la incidencia de delitos de alto impacto en Sinaloa en 2025

Este 2025, los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato concentran la mayor parte de los delitos de alto impacto registrados en Sinaloa, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, actualizadas al corte de noviembre.

En desglose detalla que durante este año, Culiacán acumuló 1 mil 194 delitos de alto impacto, lo que lo coloca en el primer lugar a nivel estatal.

Le siguen Mazatlán, con 288 casos, y Navolato, con 203.

En conjunto, estos tres municipios suman 1 mil 685 delitos, es decir, casi siete de cada diez de los 2 mil 453 delitos de alto impacto registrados en todo el estado.

La información oficial muestra que la concentración se mantiene a lo largo de los años.