Culiacán no solamente está preparado, sino que está necesitado del transporte público moderno que renueve la flota de autobuses que son excluyentes para mucha gente, opinó el arquitecto Juan Carlos Rojo Carrascal, ex director del Instituto Municipal de Planeación Urbana.

Esto, luego de que el 6 de agosto, el Gobierno de Sinaloa anunció un paquete de obras con inversión federal por 74 mil 269 millones de pesos proyectadas a construirse durante la administración de la próxima Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre las obras se encuentra un metrobús para Culiacán que costaría 4 mil 278 millones de pesos.

“No solamente está preparada (la ciudad), sino que está necesitada del transporte público moderno, un buen transporte público. Todas las ciudades medianas, grandes, requieren sistemas de transporte público, no pueden moverse de otra forma sobre todo cuando quieres mover mucha cantidad de gente. Si dices, sabes ‘ah, es que todos se van a mover en carro’, colapsa la ciudad; no tengamos en cuenta que más o menos la mitad de la población en Culiacán se mueve en transporte público”, mencionó.

“(Es) muy favorable sobre todo si la transformación implica primero que nada, y he de decirlo, lo más importante y ojalá y por ahí se vayan es renovar la flota de autobuses. Los autobuses son inaccesibles para mucha gente; en el momento que tienen escalones para subir ya limitan a mucha gente”.

Rojo Carrascal señaló que desde hace casi 20 años se ha expuesto la necesidad urgente de transformar el sistema de transporte público en la ciudad, sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho nada.

En 2021, el ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro impulsó el proyecto de un Sistema de Transporte Integrado, o metrobús, sin embargo, este quedó fuera del Plan de Obras para Culiacán en 2022, ya que el actual Alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil, indicó que el proyecto de momento no era factible debido a que el Municipio no contaba con los recursos necesarios.

El retraso en el avance de este plan, señaló Rojo Carbajal, se ha visto afectado por la decisión de preferir designar recursos a obras para los automóviles, aunado a la crítica que podría surgir por parte de la iniciativa privada que ofrece el servicio del transporte público.

“Creo que ahí está la clave de por qué no ha avanzado este proyecto y no solo los concesionarios, he de decirte que hay mucha población que pudiera estar en contra, sobre todo la que anda en automóvil que no lo ven necesario, porque el transporte público, si tú tienes un coche y te mueves en coche, quieres que te resuelvan tus problemas en coche”.

El ex funcionario explicó que en el caso de los concesionarios que ofertan el servicio público, deberán entrar en un proceso de negociación con el Gobierno del Estado para que puedan salir beneficiados; a su vez, esto implicaría rediseñar las rutas de las unidades.

“Es una inversión que de alguna manera favorece también a los concesionarios, pero los concesionarios (...) tienen que negociar, pero también deben ceder para no aferrarse a sus rutas, sino tiene que haber un reordenamiento rediseño de las rutas. Yo creo que si el concesionario lo negocia bien debe de salir ganando en esto, no que gane sino simplemente que no le afecte”, apuntó.

“El negocio de ellos también se está viniendo abajo porque el transporte no es eficiente, la gente decide ya no utilizar el transporte y busca tener un carro entonces eso tampoco le conviene concesionario”.

El proyecto del nuevo sistema de transporte público, precisó, traerá posibles críticas, sin embargo, la población debe pensarlo como una oportunidad de reducir la movilización de automóviles y por ende la reducción del caos vial en la ciudad.

“Por ejemplo, una bicicleta es un carro menos; así, un usuario de transporte público es un automóvil menos en la ciudad y ahí es donde le debería de convenir a los automovilistas. Oye, si hay un buen sistema de transporte público, quizás la ciudad tenga menos coches y tú como automovilista te puedas mover mejor”, dijo.

Asimismo, destacó que es necesario que el Ayuntamiento de Culiacán resuelva el tema de los espacios exclusivos para peatones, como las banquetas, en las que a veces es imposible transitar.

“Pueden resolver todo el transporte público, pero también se tiene que resolver el espacio para caminar porque de nada nos sirve que tengamos un muy buen transporte público y dónde me deja y de ahí en mi casa hay cuatro cuadras y esas cuatro cuadras están imposibles para caminar”.