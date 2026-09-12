Culiacán no está hecha para peatones; ciudad privilegió al automóvil: Mapasin

El modelo de desarrollo urbano de Culiacán ha privilegiado durante décadas el uso del automóvil, dejando en segundo plano las necesidades de los peatones y otros usuarios de la vía pública, advirtió Mapasin.

Ricardo Antonio Rodríguez Gastélum, ejecutivo de proyectos de movilidad urbana y seguridad vial en Mapasin señaló que la ciudad requiere transformar sus vialidades para reducir las consecuencias fatales de los siniestros viales.

“Culiacán no está hecho para peatones, desafortunadamente”, apuntó.

Explicó que el crecimiento de la ciudad se desarrolló bajo un modelo orientado principalmente hacia el transporte privado, al que se le fue otorgando cada vez más espacio en las vialidades.

“Fuimos otorgándole demasiado espacio, fuimos otorgándole todas las concesiones necesarias para que pudieran trasladarse”, indicó.

Señaló que durante años se asumió que el automóvil era la forma más eficiente, e incluso la única, para desplazarse por la ciudad.

Señaló que aunque los atropellamientos han disminuido respecto al año pasado, los peatones continúan siendo los usuarios más vulnerables de la vía pública, pues cuando se ven involucrados en un siniestro vial, las consecuencias suelen ser graves o fatales.

Actualmente, dijo, registran alrededor de 30 atropellamientos en lo que va del año, frente a los aproximadamente 70 casos contabilizados durante 2025.

De los registrados este año, dos o tres personas habían fallecido en el sitio, aunque las cifras están siendo actualizadas tras el fallecimiento de una mujer ocurrido este viernes.

Mapasin señaló que la reducción en la cantidad de siniestros no necesariamente significa que la ciudad sea más segura para quienes caminan, pues un solo hecho puede dejar consecuencias fatales.

“Sin importar cómo vayan hacia la baja los siniestros viales, lo que nosotros debemos de apostar y nuestras estrategias deberían de estar encaminadas es a bajar la mortalidad”, sostuvo.

Una ciudad que privilegia al automóvil

Como ejemplo, Mapasin expuso que al intervenir los corredores principales con pintura termoplástica se hizo evidente que existen espacios de las vialidades que permanecían desaprovechados.

Al reducir algunos carriles y delimitar mejor el espacio para los vehículos, encontraron centímetros adicionales que pueden ser utilizados para otros medios de transporte.

Rodríguez Gastélum consideró que ese espacio podría destinarse a infraestructura para transporte público, ciclovías o cruces peatonales seguros, en lugar de utilizarse para ampliar continuamente el espacio destinado a los automóviles.

“Cuando agarramos las vialidades de los corredores principales y los fuimos pintando con esta pintura y además fuimos acortando un poco los espacios (...) todos esos centímetros extra fueron acumulando gran parte de lo que hoy vemos como un espacio residual en la vialidad”, explicó.

Agosto, un mes complicado

En materia de seguridad vial, Mapasin señaló que en agosto se registraron alrededor de 300 siniestros viales y que el mes fue complicado debido, entre otros hechos, al fallecimiento de tres personas en un solo siniestro ocurrido sobre La Costerita.

Señaló que las nuevas visiones de seguridad vial no deben centrarse únicamente en reducir la cantidad de hechos, sino en evitar que estos tengan consecuencias mortales.

Impulsan cruces peatonales seguros

Mapasin indicó que trabaja en un plan con más de 100 proyectos para mejorar la movilidad urbana, entre ellos cruces peatonales a nivel de banqueta.

Actualmente impulsa 10 intervenciones prioritarias, entre las que se encuentran cruces en la ETI 90, sobre el bulevar Santa Fe, y conexiones peatonales relacionadas con el puente bimodal a la altura del Zoológico de Culiacán.

Estos proyectos, destacó, no sólo deben plantearse en los puntos donde ya ocurrió un atropellamiento, sino también en lugares donde existan factores de riesgo que puedan anticipar un siniestro, como zonas con alto flujo peatonal y constantes frenados de emergencia.