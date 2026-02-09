Culiacán ofrecerá más de 100 vacantes en la segunda Jornada Municipal de Empleo

Con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y vincular a las empresas locales con quienes buscan una oportunidad laboral, el Ayuntamiento de Culiacán anunció la realización de la segunda Jornada Municipal de Empleo del año ofreciendo más de 100 vacantes.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 12 de febrero en el Modular Inés Arredondo, brindando un espacio para entrevistas directas entre empleadores y candidatos.

La Secretaría de Desarrollo Económico Municipal informó que la jornada abrirá sus puertas en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas para que los asistentes conozcan a detalle los requisitos, las condiciones de trabajo y las prestaciones que ofrecen las distintas empresas participantes.

Entre las vacantes disponibles se encuentran puestos como mecánicos, costureras, guardias de seguridad, asesores de ventas, contadores, meseras, auxiliares de cocina, choferes, carniceros, así como plazas para policía de proximidad y tránsito municipal, entre muchas otras opciones.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso al trabajo y permitir que los ciudadanos exploren diversas alternativas en un solo lugar.

Las jornadas de vinculación se realizan de manera mensual, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a las redes institucionales del Ayuntamiento para futuras fechas y sedes.