$!Culiacán podría convertirse en el municipio con más feminicidios en México en 2025, advierte colectivo

CULIACÁN._ Al cierre de septiembre, Culiacán podría convertirse en el municipio con más casos de feminicidio de todo el País, advirtió la colectiva “No se metan con nuestras hijas”. Integrantes detallaron que, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Culiacán es el segundo municipio a nivel nacional con 12 feminicidios hasta agosto, por debajo de Ciudad Juárez, Chihuahua; mientras que a nivel estado, Sinaloa ocupa el cuarto lugar con 25. Las activistas recordaron que tan solo en lo que va de septiembre, la entidad ha registrado 16 feminicidios, según datos de la Fiscalía General del Estado. El desglose indica que, de estos, 11 casos se concentran en Culiacán, tres en Navolato, uno en Elota, y uno en Salvador Alvarado.

“Yo creo que después del cierre de septiembre, Culiacán va a subir al lugar número uno en el municipio más asesino, un Culiacán feminicida, como lo hemos dicho antes”, alertó Priscila Salas. Criticaron que pese a que la problemática data de hace más de 10 años, las autoridades en turno no implementen políticas públicas que ayuden a la erradicación de la violencia contra las mujeres. “Las autoridades son y han sido hasta hoy indolentes con la problemática, porque a pesar de que esto no es nuevo, sucede desde el 2015, las autoridades todavía no consideran pertinente una política pública de diferentes etapas o clase para poder prevenir y erradicar el feminicidio”, resaltó Salas. Las integrantes de la colectiva precisaron que las cifras oficiales no muestran la magnitud real de la violencia, pues muchos feminicidios no se catalogan como tal y terminan registrados como homicidios dolosos o culposos. “Hablamos también de mujeres asesinadas porque las cifras son muchísimas y a veces la falta de recursos y la falta de capacidad humana, la falta de expertise hacen que los feminicidios no sean catalogados o investigados de manera adecuada”, apuntó.