$!Culiacán, primer municipio en firmar convenio con el Centro de Capacitación Cinematográfica

MÉXICO._ La sanación del tejido social a través de la cultura es una inversión efectiva, manifestó Dinorah Ramírez González, directora del Centro de Capacitación Cinematográfica.

Lo anterior lo expresó al firmar un convenio de colaboración con el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Culiacán marca un precedente histórico al convertirse en el primer municipio en firmar un convenio con el Centro de Capacitación Cinematográfica. Este acuerdo abre nuevas oportunidades de formación y vinculación cultural en Sinaloa”, expresó durante la ceremonia de la alianza con la presencia del Presidente Municipal.

“Estamos sumamente emocionados, el Alcalde está siendo pionero en llevar el cine y al CCC a un estado donde no habíamos colaborado. La sanación del tejido social a través de la cultura es la inversión más efectiva a corto, mediano y largo plazo”, expresó al destacar el valor de esta colaboración para impulsar el desarrollo cultural en Sinaloa.