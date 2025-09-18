$!Culiacán, primer municipio en firmar convenio con el Centro de Capacitación Cinematográfica

MÉXICO._ La sanación del tejido social a través de la cultura es una inversión efectiva, manifestó Dinorah Ramírez González, directora del Centro de Capacitación Cinematográfica.
Lo anterior lo expresó al firmar un convenio de colaboración con el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
“Culiacán marca un precedente histórico al convertirse en el primer municipio en firmar un convenio con el Centro de Capacitación Cinematográfica. Este acuerdo abre nuevas oportunidades de formación y vinculación cultural en Sinaloa”, expresó durante la ceremonia de la alianza con la presencia del Presidente Municipal.
“Estamos sumamente emocionados, el Alcalde está siendo pionero en llevar el cine y al CCC a un estado donde no habíamos colaborado. La sanación del tejido social a través de la cultura es la inversión más efectiva a corto, mediano y largo plazo”, expresó al destacar el valor de esta colaboración para impulsar el desarrollo cultural en Sinaloa.
Gámez Mendívil destacó que este es apenas el primer paso de una relación que se seguirá ampliando.
“Lo vamos a ir fortaleciendo y complementando. Para apoyar a las primeras generaciones vamos a cubrir el costo total, funcionando como becas”.
Agregó que este convenio será materializado en el mes de octubre, y contará con el respaldo académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad de Occidente, instituciones que facilitarán tanto la vinculación con estudiantes como el uso de infraestructura.
“Este convenio no quedará en el papel, ya es una realidad y serán buenos cimientos para construir una mejor agenda social en Culiacán”, afirmó.
El convenio establece cooperación en intercambio académico, actividades conjuntas y programas de investigación, con el propósito de promover el cine entre niñas, niños y jóvenes.
Entre los compromisos inmediatos destacan el Diplomado en Desarrollo y Creación de Proyectos Cinematográficos (octubre–diciembre 2025) y el Festival de Cine de Derechos Humanos 2026.