Culiacán rebasa meta de ingresos con 784 millones de pesos gracias al programa ‘Pronto Pago’

El Ayuntamiento de Culiacán cerró el primer bimestre de 2026 con cifras récord en la captación de recursos propios, alcanzando una recaudación total de 784 millones 200 mil pesos gracias a la respuesta ciudadana al programa ‘Pronto Pago’.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil agradeció el compromiso de los contribuyentes, señalando que estos resultados reflejan la confianza de los culiacanenses en la administración municipal. Según el reporte oficial al 28 de febrero, el ingreso captado representa un incremento de 51 millones 600 mil pesos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“No solo se cumplió, sino que se rebasó la meta”, expresó Gámez Mendívil.

El motor principal de estos ingresos fue el Impuesto Predial Urbano, el cual sumó 643 millones 300 mil pesos y esta cifra no solo supera por 47 millones 800 mil pesos lo recaudado en el primer bimestre de 2025, sino que representa un avance del 108.04 por ciento en la eficiencia recaudatoria bajo este concepto.

“Juntos estamos construyendo el Culiacán que queremos”, compartió.

Además del predial, otros ingresos municipales registraron un ligero aumento, pasando de 137 millones 200 mil pesos a 140 millones 900 mil pesos en lo que va del año.

Tras rebasar la meta financiera, Gámez Mendívil aseguró que estos recursos permitirán fortalecer las acciones prioritarias de la Comuna y el edil detalló que el presupuesto se enfocará en el mantenimiento y pavimentación de vialidades, el mejoramiento del alumbrado público y la optimización de la recolección de basura.

Finalmente, el mandatario municipal reiteró que cada contribución se traducirá en obras con sentido social que impacten directamente en la calidad de vida de las familias de la capital sinaloense.