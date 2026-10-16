$!Culiacán recibirá a 400 asistentes al Congreso Internacional de Valuación

Cerca de 400 personas asistirán al LXI Congreso Internacional de Valuación FECOVAL 2026, que tendrá como sede Culiacán del 26 de octubre al 1 de noviembre, con un programa de actividades académicas y turísticas para promover la ciudad y generar una derrama económica local.
Durante una rueda de prensa, Janet Faviola Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico de Culiacán, señaló que el encuentro representa una oportunidad para mostrar los atractivos de la capital sinaloense a profesionales de la valuación y sus acompañantes.
“Más que un evento, este congreso nos da un voto de confianza para poder mostrar la riqueza, el talento y la hospitalidad de nuestra gente, lo rico en nuestra gastronomía, la historia, la cultura y la calidez que distingue a nuestra ciudad”, expresó.
La llegada de los asistentes, asentó, contribuirá a fortalecer la industria de reuniones y abrirá oportunidades para los prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros y comerciales.
Salvador Padilla Castillo, presidente del comité organizador, explicó que Culiacán fue elegida como sede en octubre de 2024 y que desde entonces se trabaja en la coordinación del encuentro con instituciones públicas, empresas y representantes del sector turístico.
“Creemos en Culiacán y consideramos que, como gremio y como parte de esta sociedad, también nos corresponde contribuir. Este Congreso es una manera de apoyar la economía local, generar oportunidades para quienes trabajan aquí y mostrar a nuestros visitantes la ciudad de la gente trabajadora, hospitalaria y comprometida con salir adelante”, manifestó.
Las actividades académicas centrales se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre e incluirán el panel Inteligencia Artificial: una aliada de la experiencia del valuador, en el que se abordará la incorporación de nuevas tecnologías al ejercicio profesional.
El programa también contempla actividades culturales y turísticas.
El 28 de octubre se realizará una callejoneada culichi y un encuentro rompehielos en el Gran Salón Teatro Apolo, mientras que el 29 se ofrecerá una cena temática de Día de Muertos en el Jardín Botánico de Culiacán.
Para el 30 de octubre está prevista la cena de gala y clausura en el Salón Vía Esperanza. Un día después, los participantes podrán visitar Altata y asistir a un juego de los Tomateros de Culiacán.
Además de la actualización profesional y el intercambio de conocimientos entre especialistas, los organizadores buscan que los congresistas y sus acompañantes conozcan la gastronomía, la cultura y los atractivos turísticos de la región.
En la presentación también participaron Melissa Carrillo, directora de Proyectos Especiales del Gobierno del Estado; Adolfo Plata Guzmán, director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, y David Roberto Harper Guerrero, presidente del Colegio de Valuadores de Sinaloa Centro.