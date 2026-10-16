$!Culiacán recibirá a 400 asistentes al Congreso Internacional de Valuación

Cerca de 400 personas asistirán al LXI Congreso Internacional de Valuación FECOVAL 2026, que tendrá como sede Culiacán del 26 de octubre al 1 de noviembre, con un programa de actividades académicas y turísticas para promover la ciudad y generar una derrama económica local.

Durante una rueda de prensa, Janet Faviola Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico de Culiacán, señaló que el encuentro representa una oportunidad para mostrar los atractivos de la capital sinaloense a profesionales de la valuación y sus acompañantes.

“Más que un evento, este congreso nos da un voto de confianza para poder mostrar la riqueza, el talento y la hospitalidad de nuestra gente, lo rico en nuestra gastronomía, la historia, la cultura y la calidez que distingue a nuestra ciudad”, expresó.

La llegada de los asistentes, asentó, contribuirá a fortalecer la industria de reuniones y abrirá oportunidades para los prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros y comerciales.

Salvador Padilla Castillo, presidente del comité organizador, explicó que Culiacán fue elegida como sede en octubre de 2024 y que desde entonces se trabaja en la coordinación del encuentro con instituciones públicas, empresas y representantes del sector turístico.