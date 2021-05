$!Culiacán recuerda a Jesús Malverde en su 112 aniversario luctuoso

“Este es un aniversario atípico, no esperaba tanta gente, yo anuncié que no iba hacer nada, sólo que la capilla estaría abierta, pero no esperaba que viniera tanta gente, no como otros años, donde hemos tenido miles de personas, y este año ronda entre los 300 y 400 visitantes, quienes desde el 30 de abril han estado visitando la capilla, la cual ha lucido llena estos días”, señaló González Sánchez.

Hemos recibido gente de Guatemala, Ecuador, Colombia, Honduras, Perú, España, Estados Unidos, de la Ciudad de México, Guanajuato, Guadalajara, Tijuana, entre otros estados del país.

“Jesús Malverde es una figura mundialmente conocida, la fama de este personaje ha crecido muchísimo en todos lados, por eso quien viene a Culiacán, visita la capilla, es una visita obligada, Malverde en todos lados representa a Culiacán, la gente le tiene mucha fe, lo quiere, ellos vienen por voluntad, ya sea para agradecerle un favor, o pedirle un milagro.