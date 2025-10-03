Culiacán recupera empleos en agosto, pero mantiene números negativos frente a 2024: Sedecom

La Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, Janet Faviola Tostado Noriega, destacó que de julio a agosto registraron una recuperación de poco más de 10 mil empleos formales en Culiacán, principalmente en el sector comercio, que calificó como una señal positiva para la economía local.

Sin embargo, al comparar los datos de manera anual, la funcionaria reconoció que todavía persiste un retroceso, ya que, de agosto de 2024 a agosto de 2025 contabilizaron alrededor de mil 500 empleos menos, es decir, una caída de 1.5 por ciento en el mercado laboral formal.

“Hay una recuperación importante en las cifras del empleo formal, de un poco más de 10 mil empleos formales que se recuperaron prácticamente en el sector comercio”, subrayó.

“Estos 10 mil son de julio a agosto [del 2025], pero en términos anuales al comparar agosto 2024 contra agosto 2025, si traíamos ahí una baja de alrededor de 1 mil 500 empleos, 1.5 por ciento, menos”, reconoció.

A pesar de ello, Tostado Noriega dijo que la expectativa para el cierre de septiembre y los próximos meses es positiva, con la llegada del ciclo agrícola otoño-invierno y el repunte en ventas que genera la temporada decembrina en el comercio y los servicios.

“Nuestra expectativa es que sea también positiva. Los próximos meses hay que recordar que para el tema de comercio y servicios tienen a generar un cierto repunte en sus ventas, por eso es que la expectativa que traemos es que se vaya gradualmente, generando una respuesta positiva en los negocios”, resaltó.

Aseguró que los comercios locales empiezan a ver gradualmente una respuesta más favorable en sus negocios.

“Como les digo, la expectativa es buena, consideramos que los propios comercios empiezan a haber gradualmente una respuesta más favorable, quizás no la que estamos acostumbrados, pero justamente con estos apoyos con estas dinámicas que los próximos meses estarán desarrollando, pues la expectativa es que la cuestión económica vaya recuperándose paulatinamente”, resaltó.

Con el inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, el comercio local ha resentido una fuerte caída en sus ventas.

Diversas cámaras empresariales han señalado que la violencia en distintos puntos de la capital ha reducido la afluencia de clientes, ya que muchas personas evitan salir por temor.

También han señalado que a todo ello se suma la incertidumbre económica que genera la crisis de seguridad, lo que ha limitado el consumo y frenado la recuperación de negocios que dependen de la actividad cotidiana en la ciudad.