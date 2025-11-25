$!Culiacán reflexiona sobre el costo humano de los siniestros viales en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas del Tránsito

Cruz Roja Mexicana dedicó este martes un espacio de pausa y reflexión para honrar a quienes han perdido la vida o han resultado lesionados en hechos viales, en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas del Tránsito 2025, una jornada que cada año invita a visibilizar el impacto humano detrás de cada siniestro y a reforzar la exigencia de una movilidad más segura.

Durante la ceremonia organizada por Cruz Roja Mexicana Sinaloa, el presidente del consejo directivo local, Ignacio Emilio Escobosa Serrano, subrayó el sentido de la conmemoración.

“Hoy Culiacán se detiene un momento, para recordar vidas que dejaron un legado en nosotros. El Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas del Tránsito es un llamado para recordar que detrás de cada accidente hay una familia y un futuro que cambió para siempre”.