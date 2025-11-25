$!Culiacán reflexiona sobre el costo humano de los siniestros viales en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas del Tránsito

Cruz Roja Mexicana dedicó este martes un espacio de pausa y reflexión para honrar a quienes han perdido la vida o han resultado lesionados en hechos viales, en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas del Tránsito 2025, una jornada que cada año invita a visibilizar el impacto humano detrás de cada siniestro y a reforzar la exigencia de una movilidad más segura.
Durante la ceremonia organizada por Cruz Roja Mexicana Sinaloa, el presidente del consejo directivo local, Ignacio Emilio Escobosa Serrano, subrayó el sentido de la conmemoración.
“Hoy Culiacán se detiene un momento, para recordar vidas que dejaron un legado en nosotros. El Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas del Tránsito es un llamado para recordar que detrás de cada accidente hay una familia y un futuro que cambió para siempre”.
El acto reunió a autoridades estatales y municipales, especialistas en movilidad, personal operativo y directivos de la institución. En el presídium participaron el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana en Sinaloa, Carlos Bloch Artola, y representantes de áreas vinculadas a la atención prehospitalaria y la seguridad vial, quienes coincidieron en la urgencia de fortalecer la cultura de prevención en una ciudad donde los hechos viales continúan siendo una de las principales causas de muerte evitable.
La jornada incluyó testimonios como el del técnico en urgencias médicas Omar López Ocegueda compartió la perspectiva del primer respondiente en emergencias de tránsito; José Ángel Jiménez, motociclista y sobreviviente de múltiples accidentes quien narró las consecuencias físicas y emocionales de los siniestros; y el médico Rómulo Núñez, con más de 30 años de servicio, expuso la dimensión clínica y social de estas tragedias.
El delegado estatal, Carlos Bloch Artola, cerró el evento con un llamado a reforzar el trabajo coordinado entre instituciones y sociedad para reducir la incidencia de hechos viales y promover hábitos responsables entre todos los actores de la movilidad: peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.